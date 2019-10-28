«Пьющих сразу увольняют»: откровения амурского вахтовика

«Вахтовик» – у многих это слово вызывает ассоциации с суровым пьяным мужиком, который на поезде возвращается с вахты домой. Но каждый ли вахтовик дебошир и пьяница? «Афиша» пообщалась с молодым благовещенцем, который на условиях анонимности поведал, что второй год трудится вахтовым методом на строительстве одного из самых грандиозных объектов России. Он откровенно рассказал нам, в каких условиях приходится жить и работать, какие лишения приходится терпеть, а также дал несколько дельных советов.

Мне 27 лет, я окончил один из благовещенских университетов и получил высшее образование по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Потом 2 года служил по контракту, но постоянные внезапные командировки, когда подолгу не бываешь дома и элементарно не можешь построить планы, и отсутствие карьерных перспектив вынудили уйти. Сейчас работаю вахтовым методом. Теперь я знаю, что, например, этот месяц работаю, а следующий – отдыхаю. За время работы накапливается достаточно много домашних дел.

Почему именно вахта – да потому что по моей специальности сложно найти подходящую работу в городе. Сейчас в основном требуются продавцы, менеджеры по продажам, охранники. После того как отслужил по контракту, было несколько вариантов по моей специальности, но зарплата не устраивала. Везде требуют стаж, но при этом его очень сложно наработать. Можно, конечно, работать несколько лет за условные 15 000 и ждать повышения. Но у меня семья, я должен ее обеспечивать, чтобы она ни в чем не нуждалась. Поэтому и выбрал вахту. В первый раз было тяжело: новый коллектив, не знаешь что нужно делать (смеется). Представьте, когда с тобой работают 400-500 человек и всех нужно знать. Но потом привык, со всеми познакомился, освоился. Трудоустроен я официально.

Именно в моей работе «нечеловеческих условий», про которые рассказывают вахтовики, нет. Есть столовая, теплые евровагончики с кондиционером, душ, баня. Также нас обеспечивают спецодеждой. В бытовом плане тоже все замечательно. Если есть автомобиль, то после работы можно выехать до населенного пункта за продуктами. Конечно, в зависимости от участков, на которых работаешь, условия могут отличаться. Со мной работают люди, которые по полжизни работают на вахте. И вот они часто рассказывают, как им приходилось сталкиваться с тяжелыми условиями работы, особенно на Севере. Жили в наспех сколоченном деревянном вагончике, отапливаемом от печки-буржуйки, без нормального питания, электричества. Готовили они еду на костре!

Вообще, условия работы зависят не только от организации, но и от конкретного участка. Ты можешь попасть в хорошую организацию, работать в нормальных условиях и зарабатывать хорошие деньги. А можешь оказаться где-нибудь в медвежьем углу, без связи с внешним миром и даже без нормального питания. По итогу еще и без денег. Еще, когда работаешь на природе, вдалеке от населенных пунктов, – это достаточно опасно. Мы регулярно проходим технику безопасности, потому что встретиться с медведем, например, можно запросто.

На моем участке нет проблем с мобильной связью и интернетом, электричество тоже присутствует. Единственное, если работаешь далеко, то берешь с собой пауэрбанк. Поэтому и с родными регулярно связываемся, и фильмы после работы можем посмотреть, и в игры поиграть. Но на некоторых участках проблема с электричеством стоит очень остро. Иногда водители с этих участков привозят нам целую коробку с телефонами, которые нужно зарядить.

У нас с женой не было конфликтов из-за того, что меня долго нет дома – дело ведь не в работе, а в самих людях: в силе их отношений. Да и живем мы не в каменном веке, всегда можно созвониться друг с другом. Да, меня не бывает дома месяцами, но зато я обеспечиваю семью. Но это мой опыт, по рассказам других ребят могу сказать, что проблемы бывают. Бывают и ревность, и самое плохое – измены. Но считаю вахту и хорошим способом для заработка, и не менее хорошей возможностью проверить отношения.

«Запасные» жены могут быть в командировках – такое бывает, да. Но на вахте… Представьте, что до ближайшего города 200 километров, а ваш участок посреди глухой тайги, например. Поэтому это все стереотипы и слухи, не более.

Если ты коммуникабельный и порядочный человек, трудности в работе едва ли возникнут. Но все-таки в первый раз будешь испытывать некий дискомфорт – новый коллектив, все люди разные. Это не работа с 8 до 5, здесь тебе придется в прямом смысле жить в коллективе. А еще важный нюанс в том, что над тобой не будет стоять 30 начальников и контролировать тебя. Здесь важно понимать свою работу, выполнять установленный план. Если ты привык на работе «отбывать номер» (о человеке, который формально относится к делу и выполняет только то, что ему предписано – Прим. ред.), то на вахте тебе делать нечего. Тут очень хорошо понимаешь, что такое командная работа. Большое значение имеет именно то, какой ты работник. А еще, тут нечего делать разным ненормальным, кто считает что люди делятся на религии, национальности и прочее. Также отмечу, что внутри любого коллектива со временем устанавливаются некие правила. Например, в столовую, как правило, очередь огромная, по регламенту инженеры (ИТР) проходят вне очереди. Но при этом у всех есть понимание, что нужно пропустить, например, водителей, которые целый день за рулем. Такие бытовые нюансы.

С графиком 30/30 зарабатываю в районе 80 000, все зависит от выполненной работы. Бывает и больше. Иногда предлагают задержаться еще на 15 дней, то есть 45/15, разумеется, все оплачивается. По сумме зарплаты обмана нет, но иногда бывают задержки, когда зарплату перечисляют частями. Это неприятно. Но в целом мне все нравится. Конечно, есть и негативные моменты, куда уж без них, но ничего идеального нет.

У нас что ни день, то история (смеется). В общем, работал я на экскаваторе, далеко от базы. Вечером меня должна была забрать вахтовка – автомобиль для перевозки работников. Вечереет, а машины нет. Кругом лес, природа, мобильная связь не работает. Жду час-второй – никого. Пришлось «замкнуть» двигатель экскаватора и пешком идти к дороге. Я прекрасно знал, что в этом районе водятся дикие животные. Около часа шел, прислушиваясь к каждому шуму. То ветка хрустнет, то еще какой-нибудь звук. В общем, страху было много. В итоге дошел до дороги, еще полчаса шел по ней, как услышал гул автомобиля. Оказывается, водитель был новенький и просто забыл про меня! В тот момент готов был его убить (смеется). Зато на всю жизнь это запомнил.

На многих участках установлен сухой закон, поэтому, когда заканчивается вахта, то многие бегут за запретным. Но все зависит от человека. Думаю, что не стоит равнять вахтовиков под одну гребенку. Условный менеджер или охранник тоже может напиться и начать буянить. Просто вахтовиков много, и поэтому они более заметные. На самих же участках проблем с алкоголем нет, пьющих сразу увольняют. Считаю, что это правильно. Алкоголь – проблема не только на вахтах.

Почему-то у многих стереотип о работе вахтовым методом такой, что это чуть ли не Колыма (смеется). Нет, совершенно не так, вахта не располагает к суровости. Здесь даже больше времени и возможностей для саморазвития – ни детей, ни семьи, никто не мешает (смеется).

Если вы решитесь работать вахтовым методом, то всегда уточняйте информацию об организации, читайте отзывы. Хорошо, если там работают или работали ваши знакомые. Бывают случаи, когда людей «кидают» на зарплату. Один из моих коллег рассказывал, как устраивался работать вахтой на Севере. Собрали у него и других работников документы под предлогом «оформить договор». На самом собеседовании говорили абсолютно абстрактные вещи вроде «компания с мировым именем», «работа в команде», «высокий доход» и т. д. При этом ни слова о реально значимых вещах: условия договора, обязанности, зарплата, даже название компании! На самом объекте мобильной связи не было. В итоге вахту он отработал бесплатно, даже не доработал, а в прямом смысле ушел пешком. Добирался попутками до ближайшего города, потом семья переводила ему деньги на дорогу домой. С тем трудовым договором, который ему выдали, ничего он добиться не смог. Мало того, что договор составлен очень хитро и крайне невыгодно для работника, так еще и ни подписей, ни печати – ничего.

Читал как-то, то ли отзыв, то ли рассказ «Золотые рабы Удава», так там очень хорошо отражена похожая ситуация. Конечно, сейчас таких случаев меньше, но нужно быть осторожным. А еще, всегда узнавайте о наличии мобильной связи. Советую вместе со смартфоном брать с собой «звонилку» для звонков. И само собой, изучайте трудовой договор!

Но повторюсь еще раз: сейчас подобные конторы, обманывающие работников, – редкость. Раньше люди повально ехали работать вахтой, особенно жители небольших сел и деревень, сейчас же выбирают из нескольких вариантов. Смотрят, что лучше и стоит ли ехать.