Гороскоп 28 октября: Стрельцы активны, Львам не стоит суетиться, а Козерогов оценят

Восход Солнца: 07:12

Заход Солнца: 17:14

Солнце в Скорпионе.

Овен. Критический день. Вероятно, различные дела и проблемы окружат Вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Вместо отдыха целый день придется заниматься обременительными обязанностями.

Телец. Поберегите себя сегодня. Этот день характеризуется всплеском травматизма. Многие будут вынуждены заниматься семейными проблемами, связанными с собственностью или наследством. Ни в коем случае не теряйте оптимизма и энтузиазма. Положитесь на свою интуицию.

Близнецы. Крайне неблагоприятный день. Ваше финансовое положение несколько ухудшится. Возможно, Вы потеряете ценную вещь или вернете старые долги. Существует вероятность пожара или острого конфликта с незнакомыми людьми.

Рак. В первой половине дня звезды благоприятствуют любым замыслам, даже самым рискованным. Однако свои намерения следует держать при себе, иначе они будут перечеркнуты кознями недоброжелателей или непрошеной помощью партнеров. Контакты с партнерами или личные отношения окажутся затруднены и, скорее всего, не принесут никаких результатов. Наоборот, возникнут новые проблемы и недоразумения.

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Лев. Увлеченная работа или деятельность, требующая большого физического напряжения, может основательно подорвать ваши силы, а стремление добиться успеха – негативно сказаться на самочувствии. Сегодня противопоказаны поспешность и суетливость.

Дева. Накопившиеся проблемы в личных отношениях могут занять всю первую половину дня. Не исключено, что сегодня женщинам-Девам предстоит необходимость исполнения обременительных обязанностей или принятия жестких решений. Жизненный потенциал и эмоциональное состояние мужчин-Дев значительно улучшится благодаря романтической встрече с любимым человеком.

Весы. Благоприятный день для коммерческих операций. Совместные проекты принесут прибыль. Все, что будет происходить, пойдет вам на пользу, каким бы ни казалось на первый взгляд, однако женщинам-Весам звезды советуют не полагаться на удачу в рискованных делах или азартных играх.

Скорпион. Для мужчин перегрузки и нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний. Им следует обратить больше внимания на состояние своего здоровья, точнее соблюдать режим отдыха и сна.

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Стрелец. Активный, творческий день. Жизненный потенциал на высоком уровне, однако из-за противоречивых тенденций дня успех в любой момент может обернуться поражением. Звезды не советуют вам начинать сегодня серьезные деловые переговоры или строить стратегические планы.

Козерог. Этот день благоприятен для пополнения бюджета. Возможно, что сегодня Вас оценят по достоинству. К вам будут прислушиваться. Не останутся без внимания ваши предложения и разработки. Но работать с деловыми бумагами сегодня не следует, по крайней мере, лучше ничего не подписывать. Работа потребует сосредоточения сил, дома от вас будут ждать участия и заботы.

Водолей. Романтическое свидание с близким человеком принесет огорчения или приведет к разрыву отношений. Не исключено, что в этот же день новое знакомство залечит сердечные раны. Однако звезды предупреждают, что новый роман не будет длительным.

Рыбы. Возможно, вам захочется сегодня отложить некоторые проблемы на потом. Не делайте этого. Лучше доводить дело до конца. В личной жизни вас может захватить очень сильное чувство, бороться с которым Рыбам будет сложно.

Астролог: Вальдемар Небоходцев