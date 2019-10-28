Ежеквартальный рейтинг губернаторских аккаунтов: Орлов отрывается от Кожемяко

Место в рейтинге Амур.инфо определяло по числу подписчиков. Таблица не изменила свой внешний вид за квартал, губернаторы остались на тех же позициях. При этом в таблице подсчитаны и другие показатели: сколько постов опубликовали главы регионов в течение квартала, сколько лайков они получили, сколько комментариев оставили пользователи, «эффективный охват» (ER Day), вовлеченность аудитории и любовь подписчиков (коэффициент привлекательности профиля).

Название Подписчиков Всего публикаций Мне нравится Комментариев ER Day ER Post ER View LR TR Сергей Фургал 170 802 (+28 786) 40 387533 22681 2.611 6.004 0.000 5.672 0.332 Айсен Николаев 101 946 (+ 7 523) 48 158077 5179 1.799 3.336 0.000 3.230 0.106 Василий Орлов 50 414 (+ 6 404) 76 154495 4610 3.394 4.153 0.000 4.032 0.120 Олег Кожемяко 46 900 (+ 4 428) 79 59884 4823 1.468 1.746 0.000 1.616 0.130 Алексей Цыденов 46 629 (+ 5 981) 13 35984 2422 1.584 6.336 0.000 5.936 0.400 Валерий Лимаренко 26 009 (+ 7 816) 194 138845 9084 5.987 2.932 0.000 2.752 0.180 Сергей Носов 13 616 (+ 1 673) 15 10198 585 0.910 5.280 0.000 4.993 0.286 Роман Копин 2 167 (+ 933) 31 9905 366 5.152 15.289 0.000 14.745 0.545

Лидер губернаторских инстаграмов Сергей Фургал «вырос» на 29 506 человек. В своем аккаунте он освящает исключительно рабочие моменты. Со времени предыдущего среза прошло три месяца, и количество публикаций у губернатора увеличилось на 40, составив 217 постов в сумме.

Публикации Фургал выкладывает не часто, приблизительно 2-3 раза раза в неделю. Но пользователи ждут этих постов и радуют главу края лайками и комментариями.

В частности, Фургал в Инстаграме высказывал соболезнования погибшим в пожаре в палаточном лагере, рассказывал о режиме ЧС в Хабаровском крае, делился информацией о паводковой ситуации.

Кроме этого, глава региона призывал голосовать честно на выборах и не портить бюллетени. Эта публикация собрала наибольшее количество лайков.

Все видеопубликации в аккаунте губернатора Хабаровского края набирают более 70 тысяч просмотров, а некоторые и более 100 тысяч.

В рейтинге Хабаровска аккаунт губернатора постоянно держится в десятке лидеров. В категории «Политика» он уверенно занимает 12 место.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев за этот квартал пересек рубеж 100 тысяч подписчиков. Его Инстаграм вырос почти на 7 тысяч подписчиков.

За квартал он опубликовал 39 постов. В них он поздравил учителей с профессиональным праздником и показал свою первую учительницу, рассказал о том, что к нему уже пятый год после 1 сентября в гости приходит дочь.

Несколько постов Николаев посвятил пожарам в Якутии, не оставил без внимания спортсменов Якутии, которые завоевывали медали в различных соревнованиях этого квартала.

Также губернатор Саха (Якутии) поделился с подписчиками Инстаграма радостной вестью – он завел личный блог на Ютубе. В каждом выпуске Айсен Николаев пообещал приглашать интересных гостей и рассказывать про различные новые проекты.

Также губернатор признался, что не боится каверзных вопросов и анонсировал прямой эфир, который проходит не только в его Инстаграме, но и в «Вконтакте», «Одноклассниках» и Facebook.

В своем городе Айсен Николаев входит в 20-ку читаемых аккаунтов, а в категории «Политика» уверенно занимает 51 место.

На почетном 3 месте расположился губернатор Амурской области. За квартал Василий Орлов выложил 68 постов, а по количеству подписок аккаунт вырос почти на 6 тысяч человек. В Инстаграме он не ограничивается рабочими моментами, а знакомит и с личной жизнью.

Так он показал, как играл с дочерью в песочнице, гулял по набережной и слушал уличных музыкантов, а также порассуждал об уходящем лете.

Традиционно каждую неделю Орлов подводил «Итоги» работы правительства.

Не забывал губернатор и об острых темах области. Василий Орлов посвящал много постов паводку в Амурской области, говорил о бесплатном питании для младших школьников, новых школьных автобусах и активно освящал мероприятия на ВЭФ-2019.

В Инстаграме публикации Василий Орлов делает регулярно, практически ежедневно у него выходит один пост. Более одного поста в день глава области публиковал всего несколько раз.

Наибольший отклик у подписчиков вызывают личные фотографии губернатора. Не забывает Орлов и отвечать на вопросы подписчиков в комментариях. Иногда он вступает в диалог с читателями, но чаще всего в комментариях под постами Орлова отвечают с инстаграм-аккаунта правительства Амурской области.

Недавно губернатор провел Инстаграм-розыгрыш. В нем приняло участие 148 подписчиков. Суть розыгрыша была в том, чтобы подписчики рассказали интересную историю из своей жизни. После розыгрыша Василий Орлов подвел итоги и подарил подписчику книгу со своим автографом.

В Благовещенске среди самых популярных аккаунтов Василий Орлов занимает 7 место, в своей профилирующей категории «Политика» он расположился на 53 месте.

Аккаунт Олега Кожемяко, расположенного на 4 месте нашего рейтинга, также заметно подрос. По количеству подписчиков экс-губернатор Амурской области почти сровнялся с его нынешней главой – Василием Орловым.

В своем аккаунте Кожемяко освящает исключительно рабочие моменты, официально поздравляет от первого лица с какими-либо праздниками своих подписчиков.

В профиле Олега Николаевича есть и публикации с супругой, но все они на рабочие темы. Так, например, вдвоем они посетили благотворительную акцию «Доброе мороженое».

Несколько публикаций губернатора посвящено меду.

ВЭФ-2019 губернатор освящал не очень активно, но подвел своеобразные итоги.

Активнее всех губернаторов для продвижения своего аккаунта использует различные хэштеги. Самый популярный хэштег под его публикациями – #приморскийкрай.

В аккаунте Олега Кожемяко в большинстве своем преобладают видеопосты, публикация с фотографиями можно встретить не часто. А некоторые длинные видео он загружает в IGTV.

Периодически посты выкладываются от третьего лица, а это значит, что Олег Николаевич ведет аккаунт не сам, а привлекает для этого дополнительные рабочие силы.

В рейтинге аккаунтов Владивостока положение Кожемяко постоянно меняется. Он входит в 200 самых читаемых аккаунтов. Его место колеблется с 99 по 131. В рубрике «Политика» по всей России он занимает 110 место.

На пятом месте рейтинга расположился Алексей Цыденов – глава Республики Бурятия.

Свой Инстаграм-аккаунт губернатор стал вести намного активнее, по сравнению с прошлым кварталом.

Так он выложил селфи с министром экономического развития Максимом Орешкиным.

Поделился он с подписчиками и моментом боксирования у себя в кабинете.

Хоть публикации в аккаунте губернатора появляются не так часто, как хотели бы подписчики, но тем не менее активность пользователей очень высокая.

За свой Инстаграм взялся и глава Сахалина, Валерий Лимаренко. За несколько дней октября он выложил более 30 постов. Многие из них содержали видео. Также ему принадлежит рекордное число публикаций – 194. У него же наблюдается значительный прирост по числу подписчиков – 7 816.

Так губернатор привлек в своем аккаунте внимание к погорельцам в селе Березняки, им он посвятил несколько постов.

Выложил фотографию с Игорем Николаевым, когда был в Москве.

Под этой публикацией жители Сахалина попросили губернатора привезти в их область концерт Игоря Николаева.

Стал анонсировать свой видеодневник, который выходит у него на Ютубе.

Прорыв в ведение Инстаграма на лицо. Возможно, что уже в следующем квартале Лимаренко поднимется на позиции выше.

Исправился губернатор и тем, что стал писать некоторые посты от себя, а не от третьего лица, как это было ранее.

В рубрике «Политика» Лимаренко занимает 100 место, а в своем городе он входит в десятку читаемых аккаунтов.

На пятом месте оказался Сергей Носов, глава Магаданской области. Ведением аккаунта занимается не сам губернатор. Собственно, об этом и сообщается в шапке профиля. Все публикации в Инстаграме как и прежде от третьего лица.

В аккаунте нет ничего личного, страница напоминает обычный новостной паблик, но исключительно о губернаторе.

Роман Копин, губернатор Чукотского автономного округа, ведет свой Инстаграм не очень охотно. Но в нем он иногда сообщает о важных изменениях для жителей ЧАО.

Стал губернатор публиковать и личное. Так он поздравил жителей с началом учебного года, выложив фотографию с дочкой.

В политическом рейтинге Носов расположился на 101 месте. Зато в Магадане он на протяжении месяца уверенно занимает четвертую позицию.

За квартал выросло и число подписок. Так, Копин подписался на аккаунты министра Дальнего Востока, Минвостокразвития РФ, и коллег по цеху. Не обошел стороной он и аккаунт Дмитрия Медведева.

Профилей еще трех глав дальневосточных регионов – Александра Левинталя из ЕАО, Александра Осипова из Забайкалья и Владимира Илюхина с Камчатки – в Инстаграме по-прежнему нет.