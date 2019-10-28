Ежеквартальный рейтинг губернаторских аккаунтов: Орлов отрывается от Кожемяко
В прошлом квартале Амур.инфо публиковало подборку инстаграм-аккаунтов губернаторов Дальнего Востока и анализировало их. Этот квартал не стал исключением, информагентство подводит итоги работы губернаторов в самой популярной соцсети России. Лидером рейтинга остался глава Хабаровского края Сергей Фургал.
Место в рейтинге Амур.инфо определяло по числу подписчиков. Таблица не изменила свой внешний вид за квартал, губернаторы остались на тех же позициях. При этом в таблице подсчитаны и другие показатели: сколько постов опубликовали главы регионов в течение квартала, сколько лайков они получили, сколько комментариев оставили пользователи, «эффективный охват» (ER Day), вовлеченность аудитории и любовь подписчиков (коэффициент привлекательности профиля).
|Название
|Подписчиков
|Всего публикаций
|Мне нравится
|Комментариев
|ER Day
|ER Post
|ER View
|LR
|TR
|Сергей Фургал
|170 802 (+28 786)
|40
|387533
|22681
|2.611
|6.004
|0.000
|5.672
|0.332
|Айсен Николаев
|101 946 (+ 7 523)
|48
|158077
|5179
|1.799
|3.336
|0.000
|3.230
|0.106
|Василий Орлов
|50 414 (+ 6 404)
|76
|154495
|4610
|3.394
|4.153
|0.000
|4.032
|0.120
|Олег Кожемяко
|46 900 (+ 4 428)
|79
|59884
|4823
|1.468
|1.746
|0.000
|1.616
|0.130
|Алексей Цыденов
|46 629 (+ 5 981)
|13
|35984
|2422
|1.584
|6.336
|0.000
|5.936
|0.400
|Валерий Лимаренко
|26 009 (+ 7 816)
|194
|138845
|9084
|5.987
|2.932
|0.000
|2.752
|0.180
|Сергей Носов
|13 616 (+ 1 673)
|15
|10198
|585
|0.910
|5.280
|0.000
|4.993
|0.286
|Роман Копин
|2 167 (+ 933)
|31
|9905
|366
|5.152
|15.289
|0.000
|14.745
|0.545
Лидер губернаторских инстаграмов Сергей Фургал «вырос» на 29 506 человек. В своем аккаунте он освящает исключительно рабочие моменты. Со времени предыдущего среза прошло три месяца, и количество публикаций у губернатора увеличилось на 40, составив 217 постов в сумме.
Публикации Фургал выкладывает не часто, приблизительно 2-3 раза раза в неделю. Но пользователи ждут этих постов и радуют главу края лайками и комментариями.
В частности, Фургал в Инстаграме высказывал соболезнования погибшим в пожаре в палаточном лагере, рассказывал о режиме ЧС в Хабаровском крае, делился информацией о паводковой ситуации.
Кроме этого, глава региона призывал голосовать честно на выборах и не портить бюллетени. Эта публикация собрала наибольшее количество лайков.
Все видеопубликации в аккаунте губернатора Хабаровского края набирают более 70 тысяч просмотров, а некоторые и более 100 тысяч.
В рейтинге Хабаровска аккаунт губернатора постоянно держится в десятке лидеров. В категории «Политика» он уверенно занимает 12 место.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев за этот квартал пересек рубеж 100 тысяч подписчиков. Его Инстаграм вырос почти на 7 тысяч подписчиков.
За квартал он опубликовал 39 постов. В них он поздравил учителей с профессиональным праздником и показал свою первую учительницу, рассказал о том, что к нему уже пятый год после 1 сентября в гости приходит дочь.
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Плотный график не всегда позволяет проводить достаточно времени с семьёй, но каждый год, после школьной линейки, дочка приходит ко мне на работу. Время бежит очень быстро – прошло уже пять лет с того момента, как Айана пришла ко мне встречать начало учебного года в первый раз. Это наша маленькая, но очень ценная семейная традиция. Считаю, что традиции очень важны, ведь именно они дают возможность отвлечься от суеты и вспомнить о главных ценностях! #семья #семейныеценности #традиции #деньзнаний
Несколько постов Николаев посвятил пожарам в Якутии, не оставил без внимания спортсменов Якутии, которые завоевывали медали в различных соревнованиях этого квартала.
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Лесопожарная обстановка в Республике стабилизируется: если неделю назад площадь пожаров составляла 1 214 549 га, то уже сегодня цифра сократилась на 331 473 га. и составляет 883 076 га. Всего за сутки в районах авиация МЧС совершила 39 сбросов, было слито 468 тонн воды, ликвидирован 41 пожар на площади 3021 га. На тушении лесных пожаров трудится более 700 человек, задействовано 65 единиц техники, продолжают работать 2 воздушных судна Ми-8, 2 самолета-амфибии Бе-200. Но, несмотря на серьезные усилия, особый противопожарный режим все ещё сохраняется в 14 муниципальных районах, режим ЧС межмуниципального характера введен на территориях Верхоянского, Жиганского, Момского, Сунтарского, Усть-Алданского, Хангаласского районов. Работа по тушению пожаров в Якутии не останавливается, ситуация находится под моим пристальным контролем. Благодарю всех, кто делится со мной информацией с мест - каждый день получают от вас множество сообщений! Уверен, что мы справимся! #пожарывякутии #тушениепожаров #якутия #лес
Также губернатор Саха (Якутии) поделился с подписчиками Инстаграма радостной вестью – он завел личный блог на Ютубе. В каждом выпуске Айсен Николаев пообещал приглашать интересных гостей и рассказывать про различные новые проекты.
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Друзья! Сегодня даю старт моему каналу на площадке YouTube - Айсблог! Интересные гости Республики, новые проекты и лица будут ждать вас в каждой серии, первый выпуск по ссылке в шапке профиля! Присоединяйтесь, смотрите, комментируйте. Всегда рад вашим предложениям и идеям! #Якутия #Якутск #творчество
Также губернатор признался, что не боится каверзных вопросов и анонсировал прямой эфир, который проходит не только в его Инстаграме, но и в «Вконтакте», «Одноклассниках» и Facebook.
В своем городе Айсен Николаев входит в 20-ку читаемых аккаунтов, а в категории «Политика» уверенно занимает 51 место.
На почетном 3 месте расположился губернатор Амурской области. За квартал Василий Орлов выложил 68 постов, а по количеству подписок аккаунт вырос почти на 6 тысяч человек. В Инстаграме он не ограничивается рабочими моментами, а знакомит и с личной жизнью.
Так он показал, как играл с дочерью в песочнице, гулял по набережной и слушал уличных музыкантов, а также порассуждал об уходящем лете.
Традиционно каждую неделю Орлов подводил «Итоги» работы правительства.
Не забывал губернатор и об острых темах области. Василий Орлов посвящал много постов паводку в Амурской области, говорил о бесплатном питании для младших школьников, новых школьных автобусах и активно освящал мероприятия на ВЭФ-2019.
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Отличные новости - школы Амурской области получат 39 новеньких школьных автобусов! 25 машин – марки Ford, 14 – ПАЗ специально для северных районов. Сразу по 3 авто отправим в Сковородинский и Зейский районы. Там они очень нужны. Так мы решим сразу несколько проблем - это и транспортная доступность и износ нынешнего автопарка. Спасибо Министерству Просвещения РФ, автобусы дали даже с запасом - просили 35, дали 39. Сможем обновить автопарк в каждом муниципалитете. #амурскаяобласть #образование #транспорт #дети #губернаторвасилийорлов #губернаторамурскойобласти
В Инстаграме публикации Василий Орлов делает регулярно, практически ежедневно у него выходит один пост. Более одного поста в день глава области публиковал всего несколько раз.
Наибольший отклик у подписчиков вызывают личные фотографии губернатора. Не забывает Орлов и отвечать на вопросы подписчиков в комментариях. Иногда он вступает в диалог с читателями, но чаще всего в комментариях под постами Орлова отвечают с инстаграм-аккаунта правительства Амурской области.
Недавно губернатор провел Инстаграм-розыгрыш. В нем приняло участие 148 подписчиков. Суть розыгрыша была в том, чтобы подписчики рассказали интересную историю из своей жизни. После розыгрыша Василий Орлов подвел итоги и подарил подписчику книгу со своим автографом.
В Благовещенске среди самых популярных аккаунтов Василий Орлов занимает 7 место, в своей профилирующей категории «Политика» он расположился на 53 месте.
Аккаунт Олега Кожемяко, расположенного на 4 месте нашего рейтинга, также заметно подрос. По количеству подписчиков экс-губернатор Амурской области почти сровнялся с его нынешней главой – Василием Орловым.
В своем аккаунте Кожемяко освящает исключительно рабочие моменты, официально поздравляет от первого лица с какими-либо праздниками своих подписчиков.
В профиле Олега Николаевича есть и публикации с супругой, но все они на рабочие темы. Так, например, вдвоем они посетили благотворительную акцию «Доброе мороженое».
Несколько публикаций губернатора посвящено меду.
ВЭФ-2019 губернатор освящал не очень активно, но подвел своеобразные итоги.
Активнее всех губернаторов для продвижения своего аккаунта использует различные хэштеги. Самый популярный хэштег под его публикациями – #приморскийкрай.
В аккаунте Олега Кожемяко в большинстве своем преобладают видеопосты, публикация с фотографиями можно встретить не часто. А некоторые длинные видео он загружает в IGTV.
Периодически посты выкладываются от третьего лица, а это значит, что Олег Николаевич ведет аккаунт не сам, а привлекает для этого дополнительные рабочие силы.
В рейтинге аккаунтов Владивостока положение Кожемяко постоянно меняется. Он входит в 200 самых читаемых аккаунтов. Его место колеблется с 99 по 131. В рубрике «Политика» по всей России он занимает 110 место.
На пятом месте рейтинга расположился Алексей Цыденов – глава Республики Бурятия.
Свой Инстаграм-аккаунт губернатор стал вести намного активнее, по сравнению с прошлым кварталом.
Так он выложил селфи с министром экономического развития Максимом Орешкиным.
Поделился он с подписчиками и моментом боксирования у себя в кабинете.
Хоть публикации в аккаунте губернатора появляются не так часто, как хотели бы подписчики, но тем не менее активность пользователей очень высокая.
За свой Инстаграм взялся и глава Сахалина, Валерий Лимаренко. За несколько дней октября он выложил более 30 постов. Многие из них содержали видео. Также ему принадлежит рекордное число публикаций – 194. У него же наблюдается значительный прирост по числу подписчиков – 7 816.
Так губернатор привлек в своем аккаунте внимание к погорельцам в селе Березняки, им он посвятил несколько постов.
Выложил фотографию с Игорем Николаевым, когда был в Москве.
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В Москве познакомился с известным сахалинским композитором Игорем Николаевым @igor_nikolaev_music. Встреча была неожиданной, но очень приятной. Он рассказал, что совсем недавно написал новую песню о любимом острове, подарил книги со своими стихами. Позже мне захотелось узнать о нем чуть больше, и я прочитал в интернете о том, что он продолжил династию поэтов. Его отец - Юрий Николаев, не только известный сахалинский стихотворец, но ещё и моряк, труженик и романтик. А сам Игорь провёл своё детство и юность в Холмске и Южно-Сахалинске. Мы договорились, что будем чаще встречаться, но теперь уже у нас, на островах.
Под этой публикацией жители Сахалина попросили губернатора привезти в их область концерт Игоря Николаева.
Стал анонсировать свой видеодневник, который выходит у него на Ютубе.
Прорыв в ведение Инстаграма на лицо. Возможно, что уже в следующем квартале Лимаренко поднимется на позиции выше.
Исправился губернатор и тем, что стал писать некоторые посты от себя, а не от третьего лица, как это было ранее.
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Принес присягу на тексте Конституции РФ и Уставе Сахалинской области – с сегодняшнего дня официально вступил в должность Губернатора Сахалинской области. Выборы закончились. Теперь начинается большая работа. Мы день за днем будем решать главную проблему – несправедливость того, что сахалинцы и курильчане, жители богатого региона, не получают преимуществ от местных природных богатств. Свою задачу я вижу именно в этом – чтобы мы все здесь жили в комфортных условиях. Чтобы наши дети не хотели покидать область, чтобы здесь были возможности достойно жить, учиться, работать и отдыхать. Спасибо вам еще раз за оказанное доверие, впереди много работы на благо сахалинцев и курильчан.
В рубрике «Политика» Лимаренко занимает 100 место, а в своем городе он входит в десятку читаемых аккаунтов.
На пятом месте оказался Сергей Носов, глава Магаданской области. Ведением аккаунта занимается не сам губернатор. Собственно, об этом и сообщается в шапке профиля. Все публикации в Инстаграме как и прежде от третьего лица.
В аккаунте нет ничего личного, страница напоминает обычный новостной паблик, но исключительно о губернаторе.
Роман Копин, губернатор Чукотского автономного округа, ведет свой Инстаграм не очень охотно. Но в нем он иногда сообщает о важных изменениях для жителей ЧАО.
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Теперь семьи Чукотки будут получать материнский капитал при рождении второго ребёнка. Недавно подписал соответствующее постановление. Может быть сумма не так велика – 135 900, но я надеюсь, что новая мера поддержки поможет молодым семьям. Кроме того, во время #ВЭФ Президент поддержал предложенную @minvostok программу льготной ипотеки для семей. Уже с этого года на Дальнем Востоке молодые семьи, нуждающиеся в жилье, смогут взять кредит под 2%. Пока это касается только первичного рынка или индивидуального строительства на ДВ-гектаре. Будем отстаивать позицию предоставления таких льгот и для вторичного рынка. На фото большая крепкая семья Вуквутагиных из Омолона. Ещё раз искренне поздравляю их с победой во всероссийском конкурсе "Семья года"!
Стал губернатор публиковать и личное. Так он поздравил жителей с началом учебного года, выложив фотографию с дочкой.
В политическом рейтинге Носов расположился на 101 месте. Зато в Магадане он на протяжении месяца уверенно занимает четвертую позицию.
За квартал выросло и число подписок. Так, Копин подписался на аккаунты министра Дальнего Востока, Минвостокразвития РФ, и коллег по цеху. Не обошел стороной он и аккаунт Дмитрия Медведева.
Профилей еще трех глав дальневосточных регионов – Александра Левинталя из ЕАО, Александра Осипова из Забайкалья и Владимира Илюхина с Камчатки – в Инстаграме по-прежнему нет.
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