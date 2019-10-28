Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября: Львам стоит экономить, а Рыбы будут раздражительны

Общий астрологический прогноз на неделю с 28 октября по 3 ноября для всех знаков Зодиака.

Овен. В понедельник к Овнам может поступить интересное деловое предложение. Воспользуйтесь им. Среда – благоприятный день для покупок, только не пытайтесь скупить весь магазин. В четверг не исключены обман и денежные потери, будьте бдительны.

Телец. Непростая ситуация может сложиться на работе, где у Вас появится недоброжелатель. Дайте ему понять, что Вы не позволите себя обижать, а на все его колкости реагируйте спокойно. Скоро он сам отойдет в сторону.

Близнецы. Вас небезосновательно считают авторитетом в своей области. Каждый раз, при решении сложного вопроса Вы наглядно демонстрируете незаурядные познания, смекалку, блестящую эрудицию, и полную компетентность. Скажите, ну, как тут не занестись? И Вы будете заноситься… Вам это будут очень долго прощать, но потом без предупреждения вдруг перестанут… Совет звезд: иногда поглядывайте на себя со стороны.

Рак. На этой неделе возрастет число служебных обязанностей, что, впрочем, довольно слабо скажется на размере оплаты вашего труда. Возможны весьма заманчивые предложения, связанные с переменой места работы, но будьте осторожны, не делайте поспешных выводов.

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Лев. Львам в первой половине недели рекомендуется воздерживаться от финансовых расходов на всевозможные развлечения. Посещение концертов, кинотеатров, игровых клубов может не оправдать ваших ожиданий.

Дева. У типичных Дев основной темой недели могут стать романтические отношения. Следует отметить, что если Вы сравнительно недавно поддерживаете любовную связь, то такие отношения могут войти в полосу нестабильности. Как с вашей стороны, так и со стороны второй половинки, могут быть внезапные смены настроения с намерениями радикально поменять отношения вплоть до их полного разрыва.

Весы. На этой неделе Весам настоятельно рекомендуется избегать всего того, что может быть угрозой вашей безопасности, не начинать ничего нового без предварительного анализа всех потенциальных рисков и не связываться с неблагонадежными людьми.

Скорпион. Подъем интеллекта и практичности добавляет к эмоциональной чувственности аналитические способности. Сейчас Вы обладаете тонким, изворотливым умом и стремитесь постичь много нового, но не потому, что Вам нравится этот процесс, а для того, чтобы с максимальной пользой для себя употребить на практике полученные знания.

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Стрелец. Стрельцам на этой неделе лучше не торопиться проявлять инициативу в любых делах, касающихся учёбы и личностного развития. Гораздо лучше сосредоточить внимание на проработке вопросов, касающихся выстраивания отношений в семье с близкими родственниками и родителями.

Козерог. Козероги постоянно будут находиться в центре всех событий. И вместе с популярностью и приятными хлопотами, на Вас сваляться неприятные задачи. Свободного времени на этой неделе у Стрельцов будет явный недостаток, возможна и нехватка сна.

Водолей. В ближайшее время вы вплотную будете заниматься решением финансовых вопросов. В конце недели ожидается прибыль. Полученные деньги сразу не тратьте – лучше позднее вложить их в крупную покупку.

Рыбы. В первый день этой недели Рыбы будут раздражительны и вспыльчивы. Вас может вывести из себя буквально все. Окружающие, будто сговорившись, говорят не то, задают не те вопросы, делают всё не в том темпе и вообще, даже дышат неправильно.

Астролог: Вальдемар Небоходцев