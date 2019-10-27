Благовещенскую молодежь зовут в виртуальную библиореальность

Фото: благовещенск.рф

VR-очки, 3D-принтер, цифровое фортепиано и не только теперь есть в благовещенской «чеховке». Молодежная библиотека преобразилась на средства национального проекта «Культура».

В 2019 году городская молодежная библиотека стала единственным победителем от Приамурья в конкурсе проектов и получила 5 миллионов рублей федеральных средств на создание модельной библиотеки.

Федеральные и муниципальные вложения позволили реализовать концепцию библиотеки нового поколения в Благовещенске. В библиотеке прошли масштабные преобразования: произведён косметический ремонт, заменены двери, установлены новые кондиционеры, система видеонаблюдения. Установлены высокотехнологичные компьютеры, 3D-принтер, электронное фортепиано, система виртуальной реальности, акустическая система и виниловый проигрыватель. Помимо этого в библиотеку поступило более двух тысяч книжных новинок от популярных отечественных и зарубежных авторов. Обновлена подписка на электронный ресурс «ЛитРес».

«На сегодняшний день молодежная библиотека им. А.П. Чехова обслуживает почти 6 тысяч благовещенцев. Это и приверженцы традиционных взглядов на библиотеку и, конечно же, наша креативная молодежь, которая как раз составляет основную часть читателей. Благодаря национальному проекту «Культура» ребята смогут пользоваться современной и высокотехнологичной техникой, общаться в комфортных условиях и реализовывать на базе «Чеховки» свои самые интересные проекты», — рассказала начальник управления культуры администрации города Виктория Хопатько.

Библиотека откроется 31 октября в рамках Благовещенского профессионального конвента «Погружение», начало — в 10 часов. В 18.30 в библиотеке ждут молодежь на большую праздничную программу. Открытие будет разделено на несколько тематических блоков.

«Мероприятие начнется с игрового часа Homo Ludens. Это соревнования по играм на Sony PlayStation и Sega, напольному футболу и другим. Второй блок программы — интеллектуальный Homo Sapiens. Для молодежи организуют квиз и нескучные лекции. Третий блок вечера Homo Creatix для увлечённых творчеством. Участникам мастер-класса по декоративно-прикладному искусству предложат создать необычную современную брошь. Неформальную часть вечера продолжит «квартирник» с музыкантами города. В кульминации вечера выступит лидер группы «Блокада сердца» Александр Худеев. В завершении праздника будет организован большой розыгрыш призов от социальных партнеров», — рассказала директор Муниципальной информационной библиотечной системы Оксана Климова.

Вход на мероприятие бесплатный, но предварительно нужно пройти регистрацию в директ Инстаграм аккаунта @CHEHOVKA_BLAG.

Молодёжная библиотека имени А. П. Чехова расположена по адресу: улица Комсомольская, 3.