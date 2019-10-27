В Тынде начала выходить новая газета «Авангард»

27 октября вышел выпуск № 1 официального периодического печатного издания Тынды газеты «Авангард». Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Издание учреждено мэром Мариной Михайловой. Газета предназначена «для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей города Тынды официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации».

Отмечается, что «Авангард» подлежит бесплатной рассылке с оформлением соответствующего реестра.

Жители Тынды могут ознакомиться с газетой в городской библиотеке, расположенной по улице Профсоюзной, 3, а также в администрации населенного пункта (кабинет 50). Электронная версия издания размещается на официальном сайте городских властей в разделе «Документы».

Как пишет газета «БАМ», постановление об учреждении официального печатного издания Марина Михайлова подписала еще 22 октября. Мэр стала главным редактором газеты. При этом много лет назад Марина Валентиновна уже работала редактором «Авангарда».

Ранее сообщалось, что мэр Тынды приняла решение о прекращении выпуска муниципальной газеты «Авангард», издававшейся со 2 ноября 1937 года. Она прекратила свой выход 25 октября 2019 года.

«БАМ» отмечает, что новый «Авангард», издаваемый администрацией Тынды, имеет свою нумерацию, поэтому он ничего общего с предыдущей газетой не имеет.

Фото: gorod.tynda.ru