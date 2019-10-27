Курсанты-иностранцы писали географический диктант в Благовещенске (фото)
27 октября в Амурской области состоялась акция «Географический диктант». Активное участие в его написании приняли курсанты-иностранцы ДВОКУ.
Около 1 000 курсантов и офицеров Дальневосточного высшего общевойскового командного училища проверили свои знания по географии. Также площадка училища стала основной для участия в диктанте юнармейских отрядов и кадетов Приамурья.
Большой интерес к проверке своих знаний проявили военнослужащие иностранных государств – курсанты спецфакультета ДВОКУ. Военнослужащие Лаоса, Конго, Экваториальной Гвинеи и других стран писали «экзамен» по географии на общих требованиях. Всего приняли участие в акции более 300 иностранцев, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Написание диктанта состоялось на закрытой площадке училища в 12:00. Все ответы писались анонимно. Каждому бланку ответов был присвоен уникальный номер.
В ДВОКУ площадка диктанта организуется с 2016 года. Курсанты одними из первых на Дальнем Востоке присоединились к всероссийской образовательной акции. Традиционно результаты показывают высокий уровень географических знаний у военнослужащих училища.
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