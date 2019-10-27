Курсанты-иностранцы писали географический диктант в Благовещенске (фото)

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Около 1 000 курсантов и офицеров Дальневосточного высшего общевойскового командного училища проверили свои знания по географии. Также площадка училища стала основной для участия в диктанте юнармейских отрядов и кадетов Приамурья.

Большой интерес к проверке своих знаний проявили военнослужащие иностранных государств – курсанты спецфакультета ДВОКУ. Военнослужащие Лаоса, Конго, Экваториальной Гвинеи и других стран писали «экзамен» по географии на общих требованиях. Всего приняли участие в акции более 300 иностранцев, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Написание диктанта состоялось на закрытой площадке училища в 12:00. Все ответы писались анонимно. Каждому бланку ответов был присвоен уникальный номер.

В ДВОКУ площадка диктанта организуется с 2016 года. Курсанты одними из первых на Дальнем Востоке присоединились к всероссийской образовательной акции. Традиционно результаты показывают высокий уровень географических знаний у военнослужащих училища.