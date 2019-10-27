Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:44 0

Курсанты-иностранцы писали географический диктант в Благовещенске (фото)

Курсанты-иностранцы писали географический диктант в Благовещенске (фото)
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

27 октября в Амурской области состоялась акция «Географический диктант». Активное участие в его написании приняли курсанты-иностранцы ДВОКУ.

Около 1 000 курсантов и офицеров Дальневосточного высшего общевойскового командного училища проверили свои знания по географии. Также площадка училища стала основной для участия в диктанте юнармейских отрядов и кадетов Приамурья.

Большой интерес к проверке своих знаний проявили военнослужащие иностранных государств – курсанты спецфакультета ДВОКУ. Военнослужащие Лаоса, Конго, Экваториальной Гвинеи и других стран писали «экзамен» по географии на общих требованиях. Всего приняли участие в акции более 300 иностранцев, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Написание диктанта состоялось на закрытой площадке училища в 12:00. Все ответы писались анонимно. Каждому бланку ответов был присвоен уникальный номер.

В ДВОКУ площадка диктанта организуется с 2016 года. Курсанты одними из первых на Дальнем Востоке присоединились к всероссийской образовательной акции. Традиционно результаты показывают высокий уровень географических знаний у военнослужащих училища.

Просмотров всего: 43

#образование

распечатать

Фотогалерея
+7

Общество 6

Амурчанка рассказала, что ее маму оскорбили из-за суммы на подарок учителю
Общество 4

Естественно-географическому факультету БГПУ исполнилось 85 лет (фото)
Общество

Амурчане проверят знания о народах России на вокзале, в музее и на космодроме
Общество

Амурский колледж получил грант в 9,5 миллиона рублей

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь