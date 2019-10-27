В соцсетях сообщают об «алкогольных» мошенниках, орудовавших в Благовещенске (видео)

Фото: кадр видео

Обновлено: 18:32



В социальных сетях 27 октября появилось видео, запечатлевшее, как пишет инстаграм-паблик mreporter_blg, действия мошенников. Люди набрали алкогольной продукции в одном из магазинов Благовещенска и не рассчитались.

Отмечается, что это произошло в магазине на улице Студенческой, 47, мошенников было двое.

«Схема проста: в руках один держит 5 тысяч рублей. Набирают продукции более 5 тысяч рублей. Один забирает пакеты с алкоголем и уходит с ними, при этом говорит: сейчас занесу недостающую сумму. Второй, у которого 5 тысяч рублей, начинает разговаривать по телефону и набирать в пакет еще продукцию. Вдруг неожиданно при разговоре по телефону у него теряется связь, и он выходит на крыльцо, говорит продавцам: я сейчас поговорю срочно, не переживайте, и покидает магазин, затем скрывается», – информирует паблик.

В сообщении сказано, что нужно найти злоумышленников. Всех, кто узнал этих людей, просят сообщить в полицию по телефону 02.

Агентство обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве рассказали, что сообщение по данному факту поступило в полицию в субботу, 26 октября. На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящий момент устанавливается ущерб, причиненный магазину. Также устанавливаются лица, причастные к данному инциденту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: instagram.com/mreporter_blg