Объявления в газете и трехдневные очереди в Росреестре: как изменилась работа риэлтора за последние 15 лет

Участники Гильдии риэлторов Приамурья, имеющие большой опыт работы на рынке, вспоминают, какой была работа агента по недвижимости раньше.

«Буду ждать покупателей на остановке»



- Разница между работой риэлтора в 2006-2007 годах и сейчас – колоссальная, - делится Андрей Луговой, руководитель компании «Перспектива 24» в Благовещенске. – Начиная от способов продажи и поиска недвижимости и заканчивая оформлением сделки.

В годы, когда сотовые были далеко не у всех, да и стационарные телефоны стояли не в каждой квартире, самым главном средством коммуникации были газеты. Собственники размещали объявления в печатных СМИ и указывали время, когда можно прийти на просмотр.

- Помню, один из продавцов указал: буду ждать на остановке такой-то, в плаще и с газетой в руках, - вспоминает Андрей Луговой.

- Чтобы разместить объявление в газете, нужно было сначала от руки заполнить бланк, дойти до редакции и там, порой отстояв очередь, уже подать его, - добавляет Надежда Базильчук, генеральный директор компании «Раритет». – Потом издательство обзавелось электронной почтой, и это упростило задачу. Но все равно объявление появлялось в газете не мгновенно, требовалось время на его публикацию.

Позже агенты начали использовать банерную рекламу на домах, в дополнение к объявлениям в печатных СМИ. Но стоила она очень дорого.

- Помню, как заказал штук 30 банеров через знакомых – в Якутии. Тогда они обошлись мне рублей в 300 за штуку, а в городе печать таких стояла около 1000 рублей за один. Спустя некоторое время такие «вывески» стали использовать практически все агентства, цена на них снизилась, - рассказывает Андрей Николаевич.

Бешеный спрос

В 2012-2013 годы на рынке недвижимости отмечался большой бум.

– Было столько покупателей, что приходишь с утра на работу, и только в 22.00 уходишь. Агенты выбирали, с кем работать, потому что спрос был бешеный, - делится Надежда Базильчук.



Никаких электронных очередей и такого учреждения, как МФЦ – даже в планах не было. Поэтому очереди на регистрацию перехода права собственности были большими.

- Люди могли ждать по 3-4 дня. В коридоре висел журнал, где велся учет ожидающих. Бывало, человек отстоит это время, заходит в кабинет, ему там говорят: «А вы оплатили пошлину?» И клиент впервые о ней слышит… Он идет в банк, чтобы отстоять еще одну очередь и оплатить пошлину, а потом вернуться – и снова ждать… Зато риэлторы умели пройти быстрее этот путь, - улыбается руководитель компании «Перспектива 24». - Позже от «кабинетов» ушли в сторону «окошек», немного стало легче. Сейчас, конечно, есть МФЦ, и сделки проводятся быстро.

И регистрация сделок быстрее, и публикация объявлений. И площадок для рекламы стало больше в разы. В чем-то работа риэлторов упростилась, но в чем-то – усложнилась.

- Конкуренция сейчас у агентств недвижимости большая, и чтобы ее выигрывать, нужно работать на улучшение качества услуг, - объясняет Надежда Базильчук. – И речь не только о том, к кому пойдет клиент. Речь и о том, кто лучше отстоит права и интересы именно своего клиента – найдет ту самую квартиру или продаст быстро и выгодно. Приходится много учиться, соответствовать ритму времени.