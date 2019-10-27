Амурчанам напоминают об осторожности в связи с погодными условиями

Амурчан призывают быть внимательными и осторожными в связи с погодными условиями. Согласно прогнозу Амурского гидрометцентра, 28 октября ночью и в утренние часы местами на автодорогах региона сохранится гололедица, снежный накат.

Снежный накат и гололедица способны спровоцировать дорожно-транспортные происшествия. Особо сложной дорожная обстановка может быть на междугородных трассах, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Двигаясь на автотранспорте по дороге, во избежание аварийных ситуаций, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, которая должна соответствовать удвоенной скорости движения, избегать резких маневров. Автолюбителям, кто не успел «переобуть» технику в качественную зимнюю резину, необходимо это сделать. Помните также, что ваша безопасность во многом зависит от технического состояния вашего автомобиля, отмечает ведомство.

Пешеходам важно помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было нужды торопиться. Пожилым людям лучше пользоваться тростью, не занимать руки тяжелыми сумками и не держать руки в карманах. Такое движение поможет контролировать положение тела и избежать падения. На период гололеда амурчанам рекомендуют подобрать нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе или использовать специальные противоскользящие приспособления для обуви.

В осенне-зимний период на крышах зданий скапливается большое количество снега и наледи, а также образуются сосульки, которые достигают значительных размеров. Во время оттепели происходит сход снега с крыш зданий и падение сосулек. Находясь в опасной зоне, можно получить от падающего снега и сосулек опасные травмы и даже погибнуть. Поэтому гражданам рекомендуют всегда обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны.

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками. Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. Если вы идете по тротуару и слышите наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что это шумит. Бежать от здания тоже нельзя. Наоборот, нужно как можно быстрее прижаться к стене, чтобы укрытием послужил козырек крыши.

В случае возникновения нештатных ситуаций следует звонить: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.