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27октября
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сегодня, 19:23 0

Врачи объяснили, почему не следует возвращать переход на зимнее время

Врачи объяснили, почему не следует возвращать переход на зимнее время
Фото: pixabay.com

Адаптация организма при переходе на зимнее время занимает от одной до трех недель, поэтому лучше не возвращаться к практике перевода стрелок. Так считают врачи, которые были опрошены РИА Новости.

В ночь с субботы на воскресенье в Европе переходят на зимнее время, стрелки часов переведут на час назад. В России сезонный перевод часов отменили в 2011 году. Тогда в ночь на 27 марта страна перешла на постоянное летнее время, но это вызывало недовольство, так как зимой солнце встает поздно. В результате в 2014 году стрелки часов перевели на час назад – на постоянное зимнее время.

«Я считаю, не нужно переводить… Самый тяжелый перевод времени – это когда в сторону уменьшения сна идет. Если часы переведут, как говорится, не налево, а направо, то человек будет меньше спать и, естественно, быстрее уставать», – рассказал заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук, пульмонолог, терапевт Александр Карабиненко.

В свою очередь, врач терапевт Елена Тихомирова рассказала, что перестройка человека на новое время занимает от одной недели до трех. По ее словам, при переводе стрелок, у человека может возникать психологический дискомфорт.

«Легковозбудимые люди могут страдать бессонницей ночью или, наоборот, повышенной сонливостью днем. Так как психологически человек испытывает дискомфорт – кто-то не успел перевести часы, опоздал на встречу, кто-то не может понять время вылета самолета, например, если у человека перелет», – пояснила она.

Врач отметила, что Россия отказалась от перевода часов уже достаточно давно. «Если бы это было тотально плохо, то мы бы на себе это уже испытали», – подчеркнула Тихомирова.

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#жизнь

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