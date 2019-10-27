Несколько десятков человек собрались на пикет у Дома молодежи

В субботу, 26 октября, в Благовещенске у здания Дома молодежи состоялся пикет. Цель акции: осуществление законного правосудия по уголовному делу в отношении Вячеслава Золотарева. На мероприятии собрались представители зоозащитных организаций, так называемые свободные волонтеры, а также просто неравнодушные люди.

За происходящим наблюдали сотрудники полиции. Около часа горожане выкрикивали призывы к вынесению справедливого наказания для Вячеслава Золотарева.

«Цель пикета – желание наказать Вячеслава Золотарева. 10 месяцев назад эта страшная трагедия прогремела на всю Россию, были вывезены порядка 50 тел истощенных животных и порядка 50-60 собак на грани жизни и смерти. В январе 2019 года в отношении Золотарева было возбуждено уголовное дело, с этого момента следствие шло путем назначения экспертиз, очных ставок, допросов и так далее. Но сейчас данное дело, по нашему мнению, затягивают. Суд до сих пор не назначен. Золотарев находится на свободе. Для того, чтобы это дело не осталось в столе в папке, мы хотим еще раз обратить внимание властей, общественности на данную проблему, сказать, что мы не забыли и ждем суд. Мы требуем для него реального наказания, чтобы он не смог отделаться штрафом или условным сроком», – рассказала организатор пикета Дарья Чухланцева.

На пикете также собирались подписи под письмом, в котором горожане просят федеральную власть подключиться к решению вопроса с уголовным делом в отношении Вячеслава Золотарева.

«Нами составлено открытое письмо президенту РФ, также копия будет направлена председателю по окружающей среде и экологии Владимиру Бурматову. В письме мы просим власть подключиться к решению данного вопроса, взять его на личный контроль», – добавила зоозащитница. Как сообщало Амур.инфо, приют «Дружок» в Чигирях прогремел на всю страну в январе 2019 года. На его территории нашли десятки трупов животных, отловленных в рамках муниципальных контрактов на бюджетные деньги. В областной ветлаборатории исследовали 42 трупа и сделали вывод, что животные погибли от истощения. Оставшихся в живых забрали и выходили волонтеры.

Было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. 27 сентября владельцу приюта Вячеславу Золотарёву предъявили обвинение. 30 сентября уголовное дело поступило в прокуратуру Благовещенска с обвинительным заключением. В дальнейшем дело должны были направить в суд, но его вернули на доследование.

По информации прокуратуры, по результатам изучения уголовного дела прокурором города были выявлены нарушения требований уголовно-процессуального законодательства. Нарушения допущены при производстве предварительного следствия. Они препятствуют утверждению обвинительного заключения и направлению дела в суд. В связи с этим 10 октября прокурор внес постановление о возвращении дела для производства дополнительного расследования, устранения выявленных недостатков. 14 октября дело было принято к производству следователем СО МО МВД России «Благовещенский», возобновлено предварительное расследование, проводятся «необходимые мероприятия».

Сам Вячеслав Золотарев отрицает причастность к гибели животных. Сначала его заключили под стражу, затем перевели под домашний арест. Позже меру пресечения предпринимателю смягчили до запрета определенных действий.