Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:43 1

Амурчанка рассказала, что ее маму оскорбили из-за суммы на подарок учителю

Амурчанка рассказала, что ее маму оскорбили из-за суммы на подарок учителю
Фото: pixabay.com

В редакцию ИА «Амур.инфо» на условиях анонимности обратилась амурчанка. Она рассказала об инциденте в школе села Усть-Ивановка Благовещенского района. Мать девушки оскорбили родители других учащихся из-за суммы на подарок учителю.

Как объяснила амурчанка, оскорбления были в чате WhatsApp, где находились родители учеников и несколько учителей. Мать девушки сообщила, что не может сдать требуемую сумму на подарок учителю – 300 рублей. Вместо этого она намеревалась сдать только 100 рублей.

«Собирали на подарок ко дню рождения [учителя], а у меня родители только с отпуска вышли. (…) На маму начали накидываться, писать, что она "нищебродка", что ей нужно в психушке лежать. Неадекватно повели себя», – рассказывает девушка.

Амурчанка отмечает: ей хотелось бы узнать мнение общественности по поводу того, что из-за денег возникла такая ситуация.

Комментарием представителей школы села Усть-Ивановка агентство на данный момент не располагает.

Просмотров всего: 136

#образование

распечатать


Общество 4

Естественно-географическому факультету БГПУ исполнилось 85 лет (фото)
Общество

Амурчане проверят знания о народах России на вокзале, в музее и на космодроме
Общество

Амурский колледж получил грант в 9,5 миллиона рублей

Общество

В Белогорске открыли полигон для обучения монтажников-высотников
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    6 минут назад

    Позорище современных образовательных учреждений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь