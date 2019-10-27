Амурчанка рассказала, что ее маму оскорбили из-за суммы на подарок учителю

В редакцию ИА «Амур.инфо» на условиях анонимности обратилась амурчанка. Она рассказала об инциденте в школе села Усть-Ивановка Благовещенского района. Мать девушки оскорбили родители других учащихся из-за суммы на подарок учителю.

Как объяснила амурчанка, оскорбления были в чате WhatsApp, где находились родители учеников и несколько учителей. Мать девушки сообщила, что не может сдать требуемую сумму на подарок учителю – 300 рублей. Вместо этого она намеревалась сдать только 100 рублей.

«Собирали на подарок ко дню рождения [учителя], а у меня родители только с отпуска вышли. (…) На маму начали накидываться, писать, что она "нищебродка", что ей нужно в психушке лежать. Неадекватно повели себя», – рассказывает девушка.

Амурчанка отмечает: ей хотелось бы узнать мнение общественности по поводу того, что из-за денег возникла такая ситуация.

Комментарием представителей школы села Усть-Ивановка агентство на данный момент не располагает.