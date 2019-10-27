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27октября
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сегодня, 14:07 0

Спортсмены из Нерюнгри и Хабаровска приехали в Благовещенск

Спортсмены из Нерюнгри и Хабаровска приехали в Благовещенск
Фото: minsportamur.ru

В Благовещенске проходят соревнования по ушу-саньда. География участников получилась широкой. Это спортсмены из Завитинска, Серышева, Волкова, Тамбовки, Толстовки, Райчихинска, Тынды, Благовещенска, Нерюнгри и Хабаровска. Всего больше 120 человек.

К участию допускались спортсмены от 8 лет, но те, кто младше 13-ти, выступали в пробных поединках. Для остальных соревнования стали отборочным этапом к чемпионату и первенству области, которые пройдут в январе 2020 года.

Попробовать себя в турнире отважились не только спортсмены, практикующие ушу-саньда. Поучаствовать в нем решили и представители ушу таолу. Они специально ходили на подготовительные тренировки. Перестраиваться им пришлось значительно, пишет пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

«В саньда техника на больших скоростях – можно получить травму, если спортсмен менее подготовлен, – рассказал главный судья соревнований Максим Шедько. – У нас очень много технических элементов, которые запрещены. Это удары локтями, коленями, удары в голову ногой, серийная работа в голову».

Отвечает за безопасность и экипировка. Спортсмены выступают в защите рук и ног, шлемах и жилетах, которые очень сложно пробить.

В конце ноября областная столица будет принимать этап Всероссийских студенческих игр, в рамках которых также пройдут соревнования по ушу-саньда.

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