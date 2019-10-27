Четверо амурчан везут медали с соревнований по вольной борьбе в Чите

В Чите прошёл XIV региональный детско-юношеский турнир Забайкальской краевой организации ОГО ВФСО «Динамо» по вольной борьбе. От Амурской области в соревнованиях приняли участие восемь спортсменов. Четверо из них завоевали призовые места.

Третье место занял Тимур Анфилофьев (весовая категория до 46 килограммов). первое место взяли Михаил Головин (весовая категория 54 килограмма), Валерий Рязанов (весовая категория 58 килограммов) и Михаил Телюк (весовая категория свыше 63 килограммов). Всего в этом турнире приняло участие более 200 борцов из Забайкалья, Якутии, Бурятии и Амурской области. Тренер спортивного клуба «Машина» Вадим Левандовский на этом турнире признан лучшим тренером, за что тоже получил награду.

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Екатерина PL