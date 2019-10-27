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Хозяева раненного в Благовещенске алабая: собака не могла напасть на стрелявшего

Хозяева раненного в Благовещенске алабая: собака не могла напасть на стрелявшего

В Благовещенске объявились хозяева алабая, которого нашли с пулевыми ранениями 26 октября. Стрелявший в животное пояснил полиции, что оборонялся. Но владельцы собаки утверждают, что она участвует в выставках, соответственно, социализирована. С их слов животное никогда не проявляло агрессию к людям, в том числе к незнакомым.,

Как сообщалось ранее, происшествие случилось в районе 5-й стройки. Животное получило пулевые ранения в голову и грудь. По данному инциденту начала проверку полиция.

Один из неравнодушных благовещенцев отвез собаку, находящуюся в тяжелом состоянии, в ветклинику. Прогнозов, выживет ли животное, ветеринары не дают.

27 октября объявились хозяева собаки. Они рассказали, что их любимица живет не в вольере, а в доме. С их слов, животное контактное, социализированное и доброе. В день пропажи собака незаметно вышла из дома во двор и на улицу. Потом она забрела на чужую территорию, где ее серьезно ранили.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    алабай добрый только по отношению к хозяевам. не помню. чтобы алабай проявлял дружелюбие к посторонним. опасная собака. за ней нужен хороший присмотр. и ответственность

  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    у нас тоже был алабай. детей к нему не подпускали. серьезная собака. детей не любила. и мы всегда об этом помнили. все меры предосторожности соблюдали. когда умер. плакали. Босс был очень преданный и строгий.

  • OT

    OT
    1 час назад

    И откуда только берутся знатоки всех спектров реакции инстинкта животного?

    Привыкли видеть приученность к себе и уже знатоки.

    Наказывать надо всегда за все хозяина собаки.

    Нужен жесткий закон для собачатникров и если-б сочинили-бы очень жесткий закон для собачатников, то наверняка бродячих стай небыло-бы и это особо надо статьи закона к предприятиям, где всегда стремятся приручит собак.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "В день пропажи собака незаметно вышла из дома во двор и на улицу".

    Вот за это хозяева должны ответить: не обеспечили безопасность как своей собаке, так и окружающим.

  • гомункулус

    гомункулус
    1 час назад

    правильно мужик сделал, что выстрелил. Ещё не известно какие планы были у этого алабая. А хозяева тупые придурки однозначно

  • DrDimon

    DrDimon
    56 минут назад

    Myxira

    "В день пропажи собака незаметно вышла из дома во двор и на улицу".

    Вот за это хозяева должны ответить: не обеспечили безопасность как своей собаке, так и окружающим.



    Я бы на месте этого алабая тоже сбежал бы от такого содержания:



    Они рассказали, что их любимица живет не в вольере, а в доме.



    Болонку нашли, едрена матрена.

  • Oldlord

    Oldlord
    44 минуты назад

    Хозяев наказать, однозначно!

    Алабай не та собачка, которая может содержаться без контроля.



    Заводская же работа с этой породой была начата в СССР в 1930-е годы. Собаку предполагалось массово использовать для охраны государственных объектов, но из-за сложности психологии породы задача массовой дрессировки была признана трудноосуществимой.



    Со стрелком тоже не помешало бы разобраться.

  • RuMach

    RuMach
    23 минуты назад

    Набираешь в любом поисковике "алабай напал на ребенка,прохожего,хозяина" и читаешь милые истории какая это прекрасная,добрая и совершенно неопасная собака.

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