Хозяева раненного в Благовещенске алабая: собака не могла напасть на стрелявшего

Как сообщалось ранее, происшествие случилось в районе 5-й стройки. Животное получило пулевые ранения в голову и грудь. По данному инциденту начала проверку полиция.

Один из неравнодушных благовещенцев отвез собаку, находящуюся в тяжелом состоянии, в ветклинику. Прогнозов, выживет ли животное, ветеринары не дают.

27 октября объявились хозяева собаки. Они рассказали, что их любимица живет не в вольере, а в доме. С их слов, животное контактное, социализированное и доброе. В день пропажи собака незаметно вышла из дома во двор и на улицу. Потом она забрела на чужую территорию, где ее серьезно ранили.