Хозяева раненного в Благовещенске алабая: собака не могла напасть на стрелявшего
В Благовещенске объявились хозяева алабая, которого нашли с пулевыми ранениями 26 октября. Стрелявший в животное пояснил полиции, что оборонялся. Но владельцы собаки утверждают, что она участвует в выставках, соответственно, социализирована. С их слов животное никогда не проявляло агрессию к людям, в том числе к незнакомым.,
Как сообщалось ранее, происшествие случилось в районе 5-й стройки. Животное получило пулевые ранения в голову и грудь. По данному инциденту начала проверку полиция.
Один из неравнодушных благовещенцев отвез собаку, находящуюся в тяжелом состоянии, в ветклинику. Прогнозов, выживет ли животное, ветеринары не дают.
27 октября объявились хозяева собаки. Они рассказали, что их любимица живет не в вольере, а в доме. С их слов, животное контактное, социализированное и доброе. В день пропажи собака незаметно вышла из дома во двор и на улицу. Потом она забрела на чужую территорию, где ее серьезно ранили.
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