Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:12 0

Новая неделя принесет мокрый снег: прогноз погоды в Приамурье на 28 октября

Новая неделя принесет мокрый снег: прогноз погоды в Приамурье на 28 октября
Фото: zastavok.net/

В Амурской области 28 октября днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет слабый мокрый снег. Ветер подует с востока, северо-востока со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура составит от нуля до плюс 5 градусов, местами понижаясь до минус 5.

Ночью 28 октября по северу будет облачно с прояснениями, по югу ожидается переменная облачность, местами мокрый снег и снег. Ночью и в утренние часы местами туман. Скорость ветра составит до 5 метров в секунду. Термометры в ночные часы покажут минус 4…9, местами минус 11…16.

В Благовещенске ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер разгонится до 5 метров в секунду. Температура составит 5…7 градусов ниже нуля. Днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть с востока, северо-востока со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура составит плюс 1…3, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 764

#погода

распечатать


Общество

На севере Приамурья до минус 5 градусов: прогноз погоды на 27 октября
Общество

Возможен снег: прогноз погоды в Амурской области на 27 октября
Общество 7

Амурчан просят соблюдать осторожность при движении в условиях гололедицы
Общество 1

Снегопад в Благовещенске обновил рекорд 1986 года
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь