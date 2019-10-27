Новая неделя принесет мокрый снег: прогноз погоды в Приамурье на 28 октября

В Амурской области 28 октября днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет слабый мокрый снег. Ветер подует с востока, северо-востока со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура составит от нуля до плюс 5 градусов, местами понижаясь до минус 5.

Ночью 28 октября по северу будет облачно с прояснениями, по югу ожидается переменная облачность, местами мокрый снег и снег. Ночью и в утренние часы местами туман. Скорость ветра составит до 5 метров в секунду. Термометры в ночные часы покажут минус 4…9, местами минус 11…16.

В Благовещенске ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер разгонится до 5 метров в секунду. Температура составит 5…7 градусов ниже нуля. Днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть с востока, северо-востока со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура составит плюс 1…3, сообщает Амурский гидрометцентр.