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27октября
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сегодня, 12:50 11

В Госдуме принят закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах

В Госдуме принят закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах
Фото: promdevelop.ru

Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день. Документы опубликованы в электронной базе нижней палаты. Теперь документ поступит для рассмотрения в Совфед.

Автором поправок в Трудовой кодекс стала группа депутатов от фракции «Единая Россия» во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Закон дает женщинам, которые живут и работают вне городов, право на сокращенную рабочую неделю — не более 36 часов — при сохранении размера заработной платы. Также документ гарантирует им повышенную оплату в тех случаях, когда рабочий день разделен на части, пишет РБК.

По словам Володина, принятый документ защитит сельчанок от риска снижения зарплаты и недоплат за тяжелые условия труда.

Пересмотр параметров Трудового кодекса связан с противоречиями в подзаконных актах. В постановлении Верховного совета РСФСР от 1990 года для работающих в селе женщин устанавливалась 36-часовая рабочая неделя. Однако она противоречила нынешней редакции ТК РФ, которая устанавливает для всех 40 часов.

В апреле поручение проработать законодательную основу для 36-часовой недели сельчанок дал председатель правительства Дмитрий Медведев. Ответственными за выполнение задания были назначены Минтруд, Минсельхоз, Минздрав, Минкультуры, Минпросвещения и Минэкономразвития.

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#закон

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад



    По словам Володина, принятый документ защитит сельчанок от риска снижения зарплаты и недоплат за тяжелые условия труда.



    Частному барыге наплевать, на данный лепет Володина. Рабы горбатятся на хозяина и выполняют все его хотелки.

    Не нравится - пошла вон и с зарплатой ещё кинет.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Ну не будут официально оформлять трудовые отношения с женщинами на селе и все, чего добились то?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    В деревнях и сейчас не всегда оформляют.

  • Stat

    Stat
    2 часа назад

    Да в деревнях работы нет, какие 36 часов...

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    На фермеров горбатятся, в надежде на обещанное, а у тех как обычно одна отговорка, чтобы не платить за труд - неурожай)

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Надо срочно в Чигири переезжать.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    А что там производят и какие предприятия работают?

    Колхоз чигиринский поднимать с колен?)

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Там куча предприятий, и школа, и больница.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Бюджетники. А что Вы в городе перенапряглись, думаете там легче?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Вот и преференции для сельчанок

  • DimonS

    DimonS
    24 минуты назад

    vertex

    Частному барыге наплевать, на данный лепет Володина. Рабы горбатятся на хозяина и выполняют все его хотелки.

    Не нравится - пошла вон и с зарплатой ещё кинет.



    Ты раб? Никогда рабом себя не считал.

    А, понял. Ты барыга и рабовладелец. Тогда понятно твое высказывание.

    PS. Кто сказал, что в деревнях РАБОТАЮЩИЕ люди плохо живут?

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