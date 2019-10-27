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27октября
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сегодня, 12:25 0

Стеклянный шар и солдатский ремень: благовешенцы предлагают варианты для снежного городка

Стеклянный шар и солдатский ремень: благовешенцы предлагают варианты для снежного городка
Фото: @blagoveshchensk.rf

Благовещенцы присылают эскизы фигур, которые они хотели бы видеть в снежном городке на площади Ленина в этом году. Так, например, один из конкурсантов предложил изваять изо льда или снега солдатский ремень со звездой.

Благовещенка Ксения в своей работе изобразила известный сувенир — стеклянный шар, внутри которого расположились персонажи мультфильма про кота Леопольда: сам дружелюбный кот и пара мышей.

«Ждем ещё больше ваших рисунков и предложений, ведь фигура по эскизу победителя будет воплощена художниками и украсит снежный городок», – сообщили в мэрии.

Ежегодный конкурс на самый интересный эскиз проходит в Благовещенске до 10 ноября. Идеи можно присылать на электронную почту press-admblag@mail.ru с пометкой «Конкурс» или в инстаграм-аккаунт администрации Благовещенска @blagoveshchensk.rf.

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#жизнь #конкурсы #праздники

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