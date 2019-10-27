Стеклянный шар и солдатский ремень: благовешенцы предлагают варианты для снежного городка

Благовещенцы присылают эскизы фигур, которые они хотели бы видеть в снежном городке на площади Ленина в этом году. Так, например, один из конкурсантов предложил изваять изо льда или снега солдатский ремень со звездой.

Благовещенка Ксения в своей работе изобразила известный сувенир — стеклянный шар, внутри которого расположились персонажи мультфильма про кота Леопольда: сам дружелюбный кот и пара мышей.

«Ждем ещё больше ваших рисунков и предложений, ведь фигура по эскизу победителя будет воплощена художниками и украсит снежный городок», – сообщили в мэрии.

Ежегодный конкурс на самый интересный эскиз проходит в Благовещенске до 10 ноября. Идеи можно присылать на электронную почту press-admblag@mail.ru с пометкой «Конкурс» или в инстаграм-аккаунт администрации Благовещенска @blagoveshchensk.rf.