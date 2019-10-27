Кремль проверит информацию Минэкономики о закрывшихся почти 700 тысяч компаний

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тысяч компаний малого и среднего предпринимательства закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.

Ранее «Известия» со ссылкой на Минэкономики сообщили, что 668 тысяч юридических лиц были вынуждены закрыться за последний год из-за ухудшения экономических условий в России. При этом наибольшее количество банкротств зафиксировали в крупных регионах: в Москве и Московской области, Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.

В частности, негативно на предприятия повлияло повышение НДС, окончание действия пониженных тарифов страховых взносов для плательщиков ряда налогов и внедрение контрольно-кассовой техники. В министерстве не исключают, что бизнес продолжит закрываться, когда будет отменен единый налог на вмененный доход. При этом риска невыполнения нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства в ведомстве не видят.

«У нас таких данных нет, это странно, нам поступает позитивная информация. Кто там это сказал? Спасибо вам за вопрос, мы проверим»,— ответил господин Песков на вопрос «Ъ FM» о том, не вызывает ли такая ситуация тревогу у Кремля.

Как пишет «Коммерсантъ», в Госдуме подготовили послабления для бизнеса — ограничить рост налогов уровнем инфляции, однако самих предпринимателей такие нововведения не очень радуют.