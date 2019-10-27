Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27октября
Предыдущая новость
сегодня, 11:52 0

Кремль проверит информацию Минэкономики о закрывшихся почти 700 тысяч компаний

Кремль проверит информацию Минэкономики о закрывшихся почти 700 тысяч компаний
Фото: vkurse.ua

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тысяч компаний малого и среднего предпринимательства закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.

Ранее «Известия» со ссылкой на Минэкономики сообщили, что 668 тысяч юридических лиц были вынуждены закрыться за последний год из-за ухудшения экономических условий в России. При этом наибольшее количество банкротств зафиксировали в крупных регионах: в Москве и Московской области, Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.

В частности, негативно на предприятия повлияло повышение НДС, окончание действия пониженных тарифов страховых взносов для плательщиков ряда налогов и внедрение контрольно-кассовой техники. В министерстве не исключают, что бизнес продолжит закрываться, когда будет отменен единый налог на вмененный доход. При этом риска невыполнения нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства в ведомстве не видят.

«У нас таких данных нет, это странно, нам поступает позитивная информация. Кто там это сказал? Спасибо вам за вопрос, мы проверим»,— ответил господин Песков на вопрос «Ъ FM» о том, не вызывает ли такая ситуация тревогу у Кремля.

Как пишет «Коммерсантъ», в Госдуме подготовили послабления для бизнеса — ограничить рост налогов уровнем инфляции, однако самих предпринимателей такие нововведения не очень радуют.

Просмотров всего: 10

#экономика

распечатать


Экономика 4

С начала года амурчане наели в общепите почти на 5 миллиардов рублей

Экономика 25

В 2020 году в Приамурье начнут строить крупнейший в ДФО таможенно-логистический терминал
Общество

Процедура присвоения Благовещенску статуса «свободный порт» находится на заключительной стадии
Общество 22

Историческое здание бывшей третьей горбольницы Благовещенска может стать гостиницей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь