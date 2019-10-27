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27октября
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сегодня, 11:27 0

Благовещенцы пишут географический диктант

Благовещенцы пишут географический диктант
Фото: 360tv.ru

27 октября проводится международная просветительская акция «Географический диктант», которая организована Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» по предложению президента РФ. К мероприятию присоединились и благовещенцы. Они пишут диктант в БГПУ.

Диктант проводится во всех субъектах Российской Федерации и зарубежных странах в единый день – 27 октября, начало его проведения в 12:00 по местному времени.

В Благовещенске в 11:00 началась регистрация участников, написание диктанта стартует в 12:15. Продолжительность диктанта – 45 минут. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставили отдельные посадочные места, а так же по их просьбе допускается увеличение времени написания диктанта. Узнать свои результаты участники смогут после 29 ноября.

Со слов организаторов, целью акции является оценка уровня географической грамотности населения. Вопросы диктанта посвящены, в первую очередь, географии России. Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

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#жизнь

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