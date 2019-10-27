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27октября
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На севере Приамурья до минус 5 градусов: прогноз погоды на 27 октября

На севере Приамурья до минус 5 градусов: прогноз погоды на 27 октября
Фото: tvzvezda.ru

В Амурской области 27 октября в южных и центральных районах малооблачно, без осадков. На севере ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

Термометры в южных и центральных районах покажут плюс 1…6 градусов, на севере будет от нуля до плюс 5, местами до минус 5.

В Благовещенске в этот день малооблачно, осадков не ожидается. Юго-западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду. Температура составит 2…4 градуса выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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