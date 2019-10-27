Сильнейшие шахматисты Приамурья выясняли, кто из них лучший

В Приамурье завершился открытый личный чемпионат Амурской области по классическим шахматам. Соревнования проходили в течение шести дней в Белогорске. В них приняли участие сильнейшие шахматисты из Белогорска, Благовещенска, Шимановска, Зеи, Белогорского, Серышевского районов.

Чемпионкой среди женщин стала Олеся Поддубная из Серышевского района. Второе место заняла Дарья Флёрова из Белогорска. Бронзовым призёром стала Альвина Спиридо из Зеи. Чемпион среди мужчин – мастер ФИДЕ из Благовещенска Евгений Козенко. Второе место у Сергея Хвостикова из Белогорска. Бронзовым призёром стал Юрий Щёткин из Шимановска.

Чемпионы турнира будут представлять область на дальневосточных соревнованиях. Кроме того, результаты встреч будут засчитаны в рейтинге Российской федерации шахмат.