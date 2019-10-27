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27октября
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Срочник в Забайкалье мог расстрелять сослуживцев из-за издевательств

Срочник в Забайкалье мог расстрелять сослуживцев из-за издевательств

В деле рядового Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь сослуживцев, всплывают новые подробности. Бывший служащий военчасти, где произошло ЧП рассказал, что один из убитых славился тем, что жестоко издевался над рядовыми. Источники в военчасти также сообщают о том, что Шамсутдинова могли преследовать по национальному признаку.

СК РФ расследует версию о дедовщине, однако официально ее пока не подтверждает, сообщает «Газета.ру».

По данным Министерства обороны, 20-летний рядовой Шамсутдинов, которого призвали в армию в начале июля, был признан психически уравновешенным и рекомендован к службе с оружием. При прохождении призывной комиссии Шамсутдинову поставили 2-ю группу нервно-психической устойчивости – это означает, что человек может испытать эмоциональный срыв только при длительном нахождении в тяжелой и опасной ситуации, если ему не будет оказана помощь психолога. Призывникам с этой группой можно доверять выполнение задач с оружием и боеприпасами.

Комиссия также установила рядовому группу здоровья «Б», которая означает, что молодой человек был годен к военной службе с незначительными ограничениями.

Минобороны официально сообщило, что причиной преступления мог стать нервный срыв, который был вызван личными обстоятельствами в жизни солдата, не связанными с несением службы.

При этом еще 25 октября СМИ со ссылкой на источники в военчасти, где служил подозреваемый, сообщали, что над ним постоянно издевались сослуживцы.

Тюменское издание «72.ru» опубликовало монолог бывшего служащего воинской части 54160, где произошла трагедия. По словам собеседника, что один из убитых – офицер Данил Пьянков – был известен тем, что издевался над некоторыми призывниками и доводил их до тяжелого психологического состояния.

«Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым. Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал, он был [нецензурная брань], по-другому его не могу назвать», – рассказал бывший солдат-срочник.

Он добавил, что. когда заступил в свой первый на службе караул, ему не давали спать четыре ночи подряд и заставляли учить устав. А однажды Пьянков сам совершил проступок и выместил злость на солдатах – заставил их пять часов подряд снимать и надевать защитный костюм, утверждает собеседник.

Мужчина считает, что 20-летний Шамсутдинов просто не выдержал аналогичных издевательств и сочувствует ему: «Я парня вообще не виню. Я понимаю, что он просто не выдержал такого».

Военное следственное управление СК РФ в рамках расследования дела проверяет несколько версий случившегося, в том числе о том, что сослуживцы могли издеваться над Шамсутдиновым из-за его национальности.

При этом отец задержанного рассказал журналистам, что в телефонных разговорах с ним сын никогда не жаловался на дедовщину. «Нормальный парень, как все, служил нормально, не жаловался. Не рассказывал подробности, служить пошел потому что время подошло, нужно было идти в армию», – сказал отец подозреваемого Салим Шамсутдинов.

Он добавил, что разговаривал с сыном 3-4 дня назад, и «все было хорошо». Телеграм-канал Life Shot со ссылкой на родных Шамсутдинова сообщил, что один раз солдат просил родственников перевести деньги на чью-то чужую банковскую карту: якобы его собственная карточка была заблокирована, а телефон сломался. При этом недавно в телефонном разговоре он поделился планами после срочной службы остаться в армии на контрактной основе.

Как стало известно, Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, когда его должны были сменить с поста. По уставу, рядовой должен был разрядить свой автомат, однако вместо этого начал расстреливать людей.

Семь человек погибли на месте. По словам очевидцев, Шамсутдинов добивал живых на земле выстрелами в головы. Еще один раненый скончался по дороге в больницу. Двое военнослужащих получили ранения, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас их жизни ничего не угрожает, сообщили в Минобороны. Трое солдат смогли спастись: они спрятались, как только Шамсутдинов открыл огонь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК «Убийство двух и более лиц». Ему грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас на месте ЧП работает комиссия Минобороны во главе с замминистра Андреем Картаполовым.

Фото: телеграм-канал yaplakal

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#военные #происшествия

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Правды никто не узнает.Одна отговорка всегда- нервный срыв из-за личных проблем. Только зачем других людей убивать из-за личных проблем?! Дедовщина всему виной,а не личные проблемы

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Забайкалье во все времена славилось беспределом в армии

  • Karasik

    Karasik
    1 час назад

    довели пацана до края...

  • Таранов

    Таранов
    1 час назад

    Административный штраф ему да и всё

  • КП

    КП
    1 час назад

    Karasikдовели пацана до края...


    А как тебе вариант что земляки сослуживцы сказали убить русских?

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