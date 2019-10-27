Гороскоп 27 октября: Весы решат проблему, Тельцам стоит переключиться, у Скорпионов непредвиденные траты

Восход Солнца: 07:11

Заход Солнца: 17:16

Солнце в Скорпионе.

Овен. Вас ожидает эмоциональный подъем, однако сегодня не выступайте в роли миротворца и не беритесь за те дела, о которых не имеете полного представления. Во второй половине дня вероятны обман или ревность. Постарайтесь не платить той же монетой.

Телец. День неблагоприятный для начинаний, так каких последствия могут быть для Тельцов неприятными. Сегодня лучше не усердствовать и не вмешиваться ни в какие сомнительные дела. Вы сможете повернуть колесо фортуны в свою сторону, если отложите дела и проблемы, с которыми сейчас не можете справиться, до лучших времен. Постарайтесь переключиться со своих проблем на помощь друзьям, близким, детям.

Близнецы. Будьте осторожны в принятии важных и окончательных решений. Деловые предложения, заманчивые обещания, перспективы легких заработков могут привести к крупным финансовым потерям. Не доверяйте партнерам – доверьтесь интуиции и здравому смыслу.

Рак. Тяжелый день, связанный с противоречиями, суетой. Сегодня Вам предстоит приспосабливаться к новым обстоятельствам, проявлять то хладнокровие, то страстность. Необходим творческий подход к делу. Впереди у Раков долгожданная встреча с понимающим Вас человеком.

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Лев. Не пытайтесь слишком опираться на партнеров и не ждите помощи от близких. Все это только помешает делу и вызовет лишнее раздражение. Очень вероятна незапланированная поездка. Звезды не советуют заниматься решением сердечных вопросов. Целиком положитесь на свою интуицию.

Дева. Если уже так случилось, что вас втянули в выяснение отношений, не унижайтесь до крика. Никаких других перемен не предвидится.

Весы. Благоприятный день для общения с партнерами, решения личных проблем, физических нагрузок. Хорошо заключать браки, веселиться, совершать путешествия. Приятное известие может заставить Вас изменить намеченные планы или принести прибыль. Нельзя отказывать в выполнении просьб или принимать скоропалительные решения: совет близких людей поможет избежать ошибки.

Скорпион. Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Скорпионов. Жизненный потенциал на очень низком уровне. С самого утра ожидайте недоразумений и разногласий. Не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми или неудачами в сфере профессиональной деятельности. Существует вероятность непредвиденных трат или финансовых потерь.

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Стрелец. Этот день посвятите личным делам, благоустройству жилища, работе на приусадебном участке. Звезды советуют взвесить свои возможности и не гоняться за пустыми делами Обратите самое пристальное внимание на состояние здоровья, особенно на правильное питание.

Козерог. Переменчивый день. Сегодня радостные события будут чередоваться с неприятностями, а успех соседствовать с неудачей. Бесполезно форсировать события или стараться справиться с негативными тенденциями дня — обстоятельства не зависят от вашей воли и желания.

Водолей. Будьте осторожны, не принимайте никаких важных решений, подождите более подходящего момента. Финансовое положение находится в неустойчивом положении, и только через два дня можно ожидать успехов в профессиональной деятельности и завоевании авторитета.

Рыбы. Неблагоприятный день. Жизненная энергия, интуиция, сексуальный потенциал снижаются. Хозяйственные дела и бытовые проблемы потребуют немедленного решения. Вероятны некоторое ухудшение самочувствия, конфликты с родственниками или детьми.

Астролог: Вальдемар Небоходцев