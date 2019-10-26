Военно-патриотические клубы Приамурья посостязались в казачьих традициях

В селе Малиновка Шимановского района прошли соревнования военно-патриотических клубов «Честь и доблесть». Соревнование состоялось в честь 160-летия основания 3-й Кумарской казачьей сотни. В состязании участвовали 9 команд со всего региона.

Военно-спортивная игра проходила в два этапа в форме полосы препятствий. На первом этапе состоялось военное многоборье. Ребята преодолели лабиринт, разрушенную стену, ограждение с колючей проволокой, показали навыки по разборке и сборке автомата Калашникова, поразили мишени из пневматической винтовки.

На втором этапе юные патриоты демонстрировали казачьи воинские искусства. В частности, рубку лозы на точность, рубку и прокол висячей бутылки, метание копья и метание ножей. После прохождения всех этапов состоялось церемония награждения. Победители и участники были награждены грамотами и ценными подарками, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.