В Подмосковье новорожденному дали имя Путислав

Необычное имя дали родители новорожденному, который появился на свет в перинатальном центре Наро-Фоминска в Подмосковье. Молодые люди Владислав и Надежда решили назвать своего первенца Путислав.

Об этом пишет «Подмосковье сегодня». Как отмечает издание, это не дань советской моде называть детей сокращенными лозунгами. Путислав – старинное русское имя.

«Мы с супругой решили, что имя будет славянское. Считаем, пришло время возвращать исконно русские имена в обиход. Открыли в интернете справочник старинных имен, начали изучать, круг стал сужаться. Имя Путислав, или сокращенно Путята, – достаточно редкое. По крайней мере, среди знакомых мы его не встречали. Посовещавшись, решили стать первопроходцами и, если родится сын, дать ему это славное имя», – рассказал отец ребенка Владислав.

Как отмечает отец, у имени Путислав несколько трактовок. Первая – это человек, который идет славным путем. А вторая – тот, кто славит свой путь. Родные Владислава и Надежды, узнав, на каком имени они остановили свой выбор, отреагировали неоднозначно.

«Большинство родных были против. Все хотели простое имя. Но, в конце концов, приняли наше решение. К примеру, наши родители сказали, что будут называть внука Славиком. Мы не против. Каждый Вячеслав может быть Славиком, но не каждый Славик может быть Путятой», – отмечает отец.