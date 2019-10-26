Храм мученика Цесаревича Алексия в Свободном увенчали крест и купол

В Свободном установили крест и главный купол строящегося храма мученика цесаревича Алексия. Золоченого гиганта весом в 5 тонн в течении 2 часов устанавливали с помощью спецтехники. Несмотря на непогоду, все работы прошли благополучно.

Неделю назад крест и главный купол строящегося храма освятил архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан. Также правящим архиереем были освящены колокола, уже установленные на звоннице.

Храм в честь новомученика цесаревича Алексея, сына последнего Российского императора, Николая II, в Свободном начали строить в 2017 году. Новая церковь сможет вместить 500 прихожан одновременно. Единственного храма в Свободном уже недостаточно, чтобы одновременно разместить всех, кто приходит на церковные службы, сообщается на сайте Благовещенской епархии.

На территории строящегося храма также разместится духовно-просветительский центр в честь мученика цесаревича Алексия. В нем также планируется разместить воскресную школу, трапезную, просфорню и другие необходимые для полноценной жизни прихода службы.

С момента начала строительства в храме уже совершались Богослужения: в 100-летнюю годовщину со дня расстрела Царской семьи, в 2018 году и в день памяти святых Царственных страстотерпцев, 17 июля этого года.