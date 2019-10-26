В Благовещенске неизвестный стрелял в собаку (видео)

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26 октября в Благовещенске неизвестный два раза выстрелил в собаку породы алабай. Животное получило пулевые ранения в голову и грудь. Происшествие случилось в районе 5-й стройки. Один из неравнодушных благовещенцев отвез собаку в ветклинику, где ей оказали медицинскую помощь.

Он же и приютил раненое животное. «Когда я приехал, полиция уже там была. Я забрал собаку. Мне жалко ее стало, сердце защемило. У меня самого алабай. Сейчас она в плохом состоянии. В клинике ей поставили капельницу, сделали укол. Кто-то, видимо, просто поиздевался над собакой, сволочь. Ошейника на ней не было, но видно, что она ухоженная, такая плотненькая, откормленная, домашняя», – рассказал благовещенец Николай.

В городской полиции подтвердили информацию о произошедшем. Там пояснили, что стрелявший оборонялся.

«По данному факту сегодня утром поступило сообщение. На место выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что собака забежала на частную территорию и напала на хозяина дома, мужчина оборонялся и ранил собаку. Проводится проверка», – прокомментировали в полиции.