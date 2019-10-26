В Приамурье возбуждено дело по признакам мошенничества в Зейской стоматологии

В Приамурье возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества с денежными средствами в Зейской стоматологической поликлинике. Копия постановления о возбуждении дела и принятии его к производству имеется в распоряжении редакции ИА «Амур.инфо».

В документе указано, что неустановленные лица из числа сотрудников медицинского учреждения якобы взимали плату с пациентов за некоторые услуги, а в информации для территориального ФОМС позиционировали их как бесплатные.

«С января 2018 года по июль 2018 в городе Зея неустановленные лица из числа работников ГБУЗ АО "Зейская стоматологическая поликлиника" путем предоставления в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Амурской области сведений об оказании стоматологических услуг 543 гражданам, якобы осуществленных на безвозмездной основе, с которых реально взималась плата за оказанные услуги, путем обмана похитили денежные средства ТФОМС в сумме более 250 000 рублей, причинив своими действиями ТФОМС Амурской области ущерб в крупном размере на указанную сумму», – написано в постановлении.

Дело о подозрении в мошенничестве приняли к расследованию. «Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 156 УК РФ», – говорится в документе.

Между тем в Зее прошел митинг против реорганизации стоматологической поликлиники. Ее сотрудники недовольны тем, что стоматологию будут присоединять к Зейской больнице.

Работники опасаются, что после присоединения финансовое положение стоматологии ухудшится, и это отразится на качестве медицинской помощи. Медики требуют отменить решение о реорганизации и восстановить в должности прежнего руководителя – врача-стоматолога Игоря Томилова. С недавнего времени учреждение возглавляет Василий Шпинев.