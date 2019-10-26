Амурчанам представили проект строительства Амурского газохимического комплекса

Проект строительства Амурского газохимического комплекса, который в настоящее время прорабатывает СИБУР, представили жителям Свободного и Свободненского района. Его презентовали в рамках расширенного заседания Общественного совета Амурского интегрированного проекта, включающего в себя реализацию двух технологически связанных производств Амурского ГПЗ «Газпрома» и Амурского ГХК СИБУРа.

В работе заседания, помимо двадцати постоянных членов Общественного совета, приняли участие жители города и района, участники общественных организаций – в их числе представители Амурского филиала Всемирного фонда природы, Амурского социально-экологического союза.

Планируется, что Амурский газохимический комплекс (АГХК) будет технологически связан с Амурским газоперерабатывающим заводом (ГПЗ) «Газпрома», который уже строится в Свободненском районе. Комплекс, также как и газоперерабатывающий завод, станет производственной мощностью мирового уровня. Он будет оборудован технологическими решениями ведущих мировых лицензиаров, что обеспечит многолетнее безостановочное функционирование предприятия, его промышленную и экологическую безопасность и энергоэффективность.

Основным сырьем для Амурского ГХК станет этановая фракция, которая будет поступать с ГПЗ в объеме до 2 миллиона тонн в год. В этой конфигурации производственная мощность комплекса составит 1,5 миллиона тонн этилена в год с дальнейшей переработкой в полиэтилен востребованных на российском и мировом рынках марок.

СИБУР также рассматривает возможность увеличения мощностей Амурского ГХК за счет переработки производимых на АГПЗ сжиженных углеводородных газов – около 1,5 миллиона тонн в год. Их вовлечение в переработку позволит увеличить мощность АГХК до 2,7 миллиона тонн готовой продукции в год. Продукция Амурского ГХК – полиэтилен и полипропилен – найдет свое применение во многих отраслях промышленности.

Механическая готовность Амурского ГХК и начало пуско-наладочных работ будут синхронизированы со строительством четвертой очереди Амурского ГПЗ не ранее 2024 года.

Отдельным вопросом рассматривались социальные инвестиции компании в регионе в рамках корпоративной программы «Формула хороших дел», которая включает в себя поддержку проектов в области спорта, науки, культуры и других направлений. Так, например, в ближайшее время при участии СИБУРа в Амурской области состоится фестиваль зимних видов спорта WinterFest, в котором примут участие звёзды российской фигурного катания и хоккея.

«Ключевые изменения, которые ждут жителей Свободного, Свободненского района и Амурской области в целом – это повышение уровня образования, изменение структуры экономики и занятности населения, повышение статуса региона, приток высококвалифицированных специалистов. Совокупно Амурский ГПЗ и Амурский ГХК создадут более 3 000 рабочих мест на этапе эксплуатации производств. При этом такие ресурсоемкие проекты активно привлекают различных производителей услуг и продукции, которые дают работу жителям региона. От связки «АГПЗ + АГХК» ожидается мультипликативный эффект по созданию в Амурской области до 5 000 дополнительных рабочих мест с высокой заработной платой и социальным пакетом. Появятся условия для повышения квалификации местного населения, а также дополнительные источники дохода для населения: аренда недвижимости, предоставление социально-бытовых услуг и других», – пояснил директор по обеспечению поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа Станислав Каспаров.

Особый интерес общественности вызвали также образовательные проекты и программы, реализуемые при поддержке СИБУРа в Амурской области и направленные на развитие у детей интереса к точным наукам – физике, химии, информатике, а также на подготовку кадров для нефте- и газохимических производств.

В числе таких проектов открытие «Кванториума» в Благовещенске и Свободном, запуск проекта IT-cube в Свободном, «Научные смены» и фестиваль «Я люблю науку», которые проводятся в Свободном и Благовещенске ежегодно. Кроме того, СИБУР реализует целевые программы обучения для студентов амурских вузов. СИБУР и НИПИГАЗ, входящий в его состав, реализуют программы стажировок для молодых специалистов и выпускников вузов на базе своих предприятий, в том числе в Амурской области.

Участники заседания также обсудили вопрос о мерах финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, которые были разработаны при участии СИБУРа для стимулирования предпринимателей, реализующих проекты на территории Свободного и Свободненского района.

«В марте 2019 года Амурский ГХК был включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Амурской области. Проект был представлен президенту России Владимиру Путину в рамках Восточного экономического форума. Глава государства выразил поддержку проекту. До конца 2019 года планируется принять окончательное инвестиционное решение о реализации, в том числе по конфигурации предприятия. Подчеркну, что если Амурский ГХК будет функционировать в расширенной конфигурации, то есть, будет заниматься переработкой не только этана, но и сжиженных углеводородных газов, то в Свободненском районе появится крупнейшее в мире производство базовых полимеров», – рассказал гендиректор ООО «Амурский газохимический комплекс» Родион Тухватулин.