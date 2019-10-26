Двухлетняя Ассоль открыла в Благовещенске премьеру «Алых парусов»

Маленькая Ассоль живет в семье Елизаветы и Александра Юрласовых. Как выяснилось, родители назвали девочку именно так, как звали героиню «Алых парусов».

«Очень красивое, романтичное имя. Необычное. Дома зовем Ассоля, бабушка зовет Ася. Я знала, что в Амурском театре драмы ставят "Алые паруса", предлагала мужу сходить», — рассказала мама Ассоли, Елизавета.

Театр подарил родителям билеты на спектакль, а маленькая Ассоль получила в подарок маленький корабль с алыми парусами. Его изготовили в мастерских театра.

Директор Амурского областного театра драмы Татьяна Бедина пожелала малышке хорошего будущего и подчеркнула, что очень хорошо, что знакомство с театром у Ассоль начинается с такого символического спектакля.

Девочка вместе с родителями с интересом наблюдала за актерами и спустя два часа аплодировала вместе со зрителями в конце спектакля.

Подробнее о премьере — в блоге Натальи Наделяевой «Культпросвет».