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26октября
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Двухлетняя Ассоль открыла в Благовещенске премьеру «Алых парусов»

Двухлетняя Ассоль открыла в Благовещенске премьеру «Алых парусов»

Амурский театр драмы необычно открыл премьеру романтического спектакля «Алые паруса» по повести Александра Грина. Перед началом на сцену пригласили маленькую жительницу Благовещенска по имени Ассоль. Ее разыскала и пригласила дирекция театра.

Маленькая Ассоль живет в семье Елизаветы и Александра Юрласовых. Как выяснилось, родители назвали девочку именно так, как звали героиню «Алых парусов».

«Очень красивое, романтичное имя. Необычное. Дома зовем Ассоля, бабушка зовет Ася. Я знала, что в Амурском театре драмы ставят "Алые паруса", предлагала мужу сходить», — рассказала мама Ассоли, Елизавета.

Театр подарил родителям билеты на спектакль, а маленькая Ассоль получила в подарок маленький корабль с алыми парусами. Его изготовили в мастерских театра.

Директор Амурского областного театра драмы Татьяна Бедина пожелала малышке хорошего будущего и подчеркнула, что очень хорошо, что знакомство с театром у Ассоль начинается с такого символического спектакля.

Девочка вместе с родителями с интересом наблюдала за актерами и спустя два часа аплодировала вместе со зрителями в конце спектакля.

Подробнее о премьере — в блоге Натальи Наделяевой «Культпросвет».

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