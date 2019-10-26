БГ раздул «Алые паруса» в Амурском театре драмы

Одна из самых романтичных историй обосновалась на сцене Амурского театра драмы. Спектакль по повести Александра Грина «Алые паруса» поставила молодой питерский режиссер Анна Троянова. Постановка вышла необычной. Весь спектакль звучат релакс-песни из альбома «Лошадь белая» Бориса Гребенщикова.

Если бы Анна Троянова не поставила «Алые паруса» на амурской сцене, это должен был сделать кто-то другой. История любви капитана Грея и юной Ассоль – чистая романтика и вера в мечту, которых так не хватает сегодня.

Вместе с питерским художником Анастасией Копыловой режиссер придумала целый мир прибрежного городка, в котором зреет чудо. Здесь все, как в жизни: жестокие обстоятельства, бессердечные, завистливые люди против чистого человека, у которого одно лишь оружие – его мечта.

Изначально Анна Троянова определила, что главных героев будет играть два состава. Такое бывает не всегда. В одном роли Грея и Ассоли – Сергей Рюмин и Анастасия Карпова, в другом – Ярослав Шевченко и Мария Журавкова. Причем на роли матроса Летики, ближайшего подчиненного Грея, в разных составах Рюмин и Шевченко меняются. По сути, получилась интересная конкуренция и внутри спектакля, и между составами, но ясно одно – оба актера яркие и заслуживают внимания.

Сюжет в «Алых парусах» – потрясающий. Юная Ассоль, потерявшая во младенчестве мать, всю жизнь ждет своего суженого, который приплывет к ней на большом корабле с алыми парусами. Это случится обязательно, так сказал сказочник Эгль – загадочный волшебник в роли Константина Таванцева. Весь городок смеется над мечтательницей, но она свято верит в предсказание.

На премьере зрители не только сопереживали трудной судьбе героини, но и смеялись над веселыми шутками Ассоли. Сыгравшая ее Анастасия Карпова была сама непосредственность – легкая и восторженная. Но превзошел всех в «добывании» зрительского смеха актер Ярослав Шевченко. Он настолько живо обыграл свою роль, что публика только и ждала его выхода. По живости он мог бы соперничать с Джимом Керри!

В спектакле также сыграли Юрий Егоров, Юрий Роголев, Роберт Салахов, Наталья Петрова, Никита Жидовленко, Екатерина Гордейчик и другие актеры.

Было видно, что актеры очень раскрепощены, и потому спектакль получился очень живым, настоящим. Скорее всего, постановка рождалась в мире и согласии, без диктата режиссера.

«Даю ли я актерам свободу? Конечно! Я люблю актерские приносы, их импровизации. Я даю тему, и они создают свой образ, потом мы делаем отбор, уточняю что-то. Вначале режиссер дает намек, и распределение ролей идет от намека. Очень важно угадать, а мы попали во всех идеально. Актеры молодцы!» – отметила режиссер Анна Троянова.

Алые паруса были, да еще какие! Их смогли рассмотреть и даже потрогать зрители в зале.

А еще спектакль оказался очень музыкальным. Между эпизодами актеры танцуют под «Что нам делать с пьяным матросом» и другие песни Бориса Гребенщикова, а главный лейтмотив Ассоли своей вселенской гармонией и вовсе приводит в состояние буддистского счастья и спокойствия.

На поклоне зал аплодировал стоя и кричал «браво». А последней точкой на премьере стал роскошный поцелуй Сергея Рюмина и Анастасии Карповой. Пара недавно поженилась, поэтому зрители видели настоящую любовь.

«Нам очень понравилось! Мы не ожидали. Поставлено необычно, как-то свежо. Мы и так знали, что наши актеры молодцы, а здесь они такие замечательные! Радует, что Роберта Салахова вернули из Крыма», – рассказала зрительница Татьяна.

«Дышать как-то легче. Плечи расправляются после рабочей недели. Слезы радости наворачиваются. Переполняют эмоции», – поделилась зрительница Виктория Рябова.

«Окунули нас в сказку. Вера в мечту, в любовь – вот что важно. И не терять! Мы уходим в приподнятом настроении», – отметила зрительница Ольга Герман.

«Спектакль очень трогательный. Я даже прослезилась слегка. Если верить в чудеса, они случаются», – рассказала Наталья Мудровская.

Спектакль покажут в Амурском областном театре драмы 2, 14 и 30 ноября в 17 часов. Купить билеты можно в кассе и через сайт.

Подробнее о премьере – в блоге Натальи Наделяевой «Культпросвет».