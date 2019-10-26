Два дальневосточника ответят за сексуальные игры в самолете (видео)

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, который выполнял рейс Москва – Владивосток. В дежурную часть полиции в аэропорту Владивостока с борта летящего лайнера поступило сообщение, что два подвыпивших пассажира нарушают общественный порядок.

Нарушителей встретили у трапа приземлившегося самолета и препроводили в дежурную часть. Выяснилось, что они, выпив, «совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали».

После медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в отношении обоих были составлены протоколы по статьям КоАП РФ, предусматривающим до 15 суток административного ареста, пишет «Российская газета».

Как сообщают «Новости Владивостока» в Инстаграме, дебоширы, которые начали ублажать друг друга прямо на борту самолета, познакомились буквально перед вылетом. Интимные сцены разворачивались на глазах других людей, летевших в Приморье. Один из очевидцев инцидента записал видео происходящее и выложил в сеть. Ролик вызвал бурные обсуждения интернет-пользователей.

Видео: https://www.instagram.com/p/B4D09j0gYUU/