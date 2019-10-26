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26октября
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В Благовещенске очищают от снега остановки, тротуары и откачивают воду

В Благовещенске очищают от снега остановки, тротуары и откачивают воду
Фото: Администрация Благовещенска

26 октября продолжается работа по очистке улично-дорожной сети Благовещенска. Бригады ГСТК трудятся круглосуточно, задействована вся имеющаяся техника. Особое внимание уделено очистке автобусных остановок.

В течение дня бригады работают по улицам Ленина от Мухина до Шевченко, Калинина от Ленина до Тенистой, в Моховой Пади от снега и наледи очищают виадук. По улицам Калинина, Кузнечная, Шимановского, Трудовая, Чайковского и Политехническая осуществляется механизированная очистка тротуаров.

По городу проводится заметание дорожного полотна и подсыпка противогололёдным материалом. В районе пересечения улиц Политехническая — Октябрьская, Пионерская — Политехническая и на Калинина, 142/2, вакуумными машинами проводится откачка скопившихся талых вод, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

При возникновении несчастных случаев, рекомендуют обращаться в ЕДДС управления по делам ГОЧС города Благовещенска: 778-112.

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#транспорт #снегопад

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