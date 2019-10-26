При взрыве газа в кафе в Улан-Удэ пострадали 12 человек
В одном из кафе Улан-Удэ произошел пожар из-за взрыва бытового газа. Пострадали 12 человек. В реанимации находятся женщина и 17-летний подросток. СУ СК РФ по региону сообщил, что один из пострадавших при взрыве находится в состоянии комы.
«12 человек пострадало, один ребенок в реанимации, 17 лет, в Детской республиканской больнице. Один из взрослых пострадавших тоже находится в реанимации, пока на этапе обследования. Пять человек отказались от госпитализации. [Характер травм] там ожоги и оглушение взрывной волной», – сказала замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
Уточняется, что, по предварительным данным, около 08:00 по местному времени в кафе пришли сотрудники, которые начали готовить пищу к открытию заведения. Почувствовав запах газа на кухне, они попытались самостоятельно устранить утечку из баллона. Специализированные службы или специалисты сервиса в кафе не вызывались. Утечка газа устранена не была, и, когда его концентрация в помещении достигла предела, от работающих плит произошло воспламенение и взрыв. В связи с произошедшим ЧП начата доследственная проверка.
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии, в результате взрыва в кафе на улице Ленина, дом 25 всего госпитализировали семь человек: шесть взрослых и одного ребенка.
Информация о возгорании в кафе в Улан-Удэ поступила на пульт пожарной охраны в 08:41 К моменту прибытия пожарных в кафе произошел взрыв бытового газа, посетителей в момент ЧП в кафе не было. Пожар ликвидировали на площади 2 квадратных метров. В кафе разрушены внутренние перегородки, остекление, входная дверь.
По данным из открытых источников, ЧП произошло во «Владд кафе» популярном кафе быстрого питания, расположенном на первом этаже двухэтажного здания, пишет ТАСС.
Просмотров всего: 194