При взрыве газа в кафе в Улан-Удэ пострадали 12 человек

В одном из кафе Улан-Удэ произошел пожар из-за взрыва бытового газа. Пострадали 12 человек. В реанимации находятся женщина и 17-летний подросток. СУ СК РФ по региону сообщил, что один из пострадавших при взрыве находится в состоянии комы.

«12 человек пострадало, один ребенок в реанимации, 17 лет, в Детской республиканской больнице. Один из взрослых пострадавших тоже находится в реанимации, пока на этапе обследования. Пять человек отказались от госпитализации. [Характер травм] там ожоги и оглушение взрывной волной», – сказала замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.

Уточняется, что, по предварительным данным, около 08:00 по местному времени в кафе пришли сотрудники, которые начали готовить пищу к открытию заведения. Почувствовав запах газа на кухне, они попытались самостоятельно устранить утечку из баллона. Специализированные службы или специалисты сервиса в кафе не вызывались. Утечка газа устранена не была, и, когда его концентрация в помещении достигла предела, от работающих плит произошло воспламенение и взрыв. В связи с произошедшим ЧП начата доследственная проверка.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии, в результате взрыва в кафе на улице Ленина, дом 25 всего госпитализировали семь человек: шесть взрослых и одного ребенка.

Информация о возгорании в кафе в Улан-Удэ поступила на пульт пожарной охраны в 08:41 К моменту прибытия пожарных в кафе произошел взрыв бытового газа, посетителей в момент ЧП в кафе не было. Пожар ликвидировали на площади 2 квадратных метров. В кафе разрушены внутренние перегородки, остекление, входная дверь.

По данным из открытых источников, ЧП произошло во «Владд кафе» популярном кафе быстрого питания, расположенном на первом этаже двухэтажного здания, пишет ТАСС.