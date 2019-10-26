Амурские осужденные вдохновились Пушкиным и Есениным

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Амурской области

В одной из исправительных колоний Амурской области выбрали лучших чтецов среди осужденных. Всего в творческом мероприятии приняли участие девять человек. Жюри оценивало артистизм исполнения участников, четкость дикции и эмоциональность выступления.

Чтецы выбрали для своих выступлений классические произведения Пушкина, Есенина и Лермонтова и других известных русских поэтов. В завершение мероприятия лучшие участники и победители конкурса были награждены грамотами.

Конкурс организовали сотрудники воспитательного отдела совместно с преподавателями школы при исправительной колонии № 2 УФСИН России по Амурской области.

Как сообщает пресс-служба амурского УФСИН, воспитательные мероприятия в колониях проводят регулярно в целях повышения образовательного и культурного уровня осужденных и формирования у них уважительного отношения к правилам и традициям человеческого общежития.