Амурские полицейские изъяли больше тонны наркотиков и закрыли 14 притонов

Амурские полицейские подвели итоги служебной деятельности за 9 месяцев 2019 года. За этот период правоохранительными органами из незаконного оборота изъято более 1 тонны 200 килограммов наркотических средств, выявлено 1 515 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных, сильнодействующих и одурманивающих веществ, в том числе 330 – со сбытом. Пресечена деятельность 14 наркопритонов.

За этот период полицейскими установлено 5 906 лиц, причастных к совершению преступлений. Сотрудниками следственных подразделений и дознания органов внутренних дел окончены расследования уголовных дел по 6 407 преступлениям.

Сотрудники полиции установили местонахождение 1 609 граждан, пропавших без вести, задержали 566 лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений.

Всего на территории области зарегистрировано 14 953 преступных деяния, большая часть из которых раскрыта.

В социально-криминологической характеристике преступности Приамурья с 394 до 363 отмечено снижение числа уголовно-наказуемых деяний, совершённых несовершеннолетними. Также в области на 14,5 % снизилось число преступлений, совершенных под воздействием спиртных напитков, и на 9,6 % снизилась регистрация количества противоправных деяний, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления.

Непростой остается ситуация на дорогах области. Сотрудниками ГИБДД за 9 месяцев текущего года в Приамурье пресечено более 155 тысяч нарушений ПДД. Задержано 3 136 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Ещё около 1 000 водителей отказались пройти медицинское освидетельствование и привлечены к административной ответственности.

В указанном периоде на территории региона в 936 ДТП погибли 112 человек, 1 218 получили ранения.

Основными причинами совершения ДТП остаются: нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение требований сигнала светофора. В 171 ДТП сопутствующей причиной его совершения послужило управление транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.