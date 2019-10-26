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Боевой самолёт приземлился на трассе в Приморье (видео)

Боевой самолёт приземлился на трассе в Приморье (видео)
Фото: Скриншот видео

26 октября на трассе Осиновка – Рудная Пристань в Приморье приземлился боевой самолёт. Крылатая машина замечена на участке между Уссурийском и Арсеньевым.

Для водителей такой участник дорожного движения стал полной неожиданностью. Обстоятельства случившегося выясняются. Предполагается, что самолет буксируют, поскольку многие заметили, что у него отсутствуют крылья, сообщают «Вести: Приморье».

Видео: https://www.instagram.com/p/B4EKKuGBe54/?igshid=1lm87wem9ole1

Просмотров всего: 238

#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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