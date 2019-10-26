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26октября
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сегодня, 12:45 5

На одно место в амурском заксобрании претендуют четыре кандидата

На одно место в амурском заксобрании претендуют четыре кандидата
Фото: amur.info

В Амурской области завершилось выдвижение кандидатов на должность депутата законодательного собрания. О своем желании претендовать на место в амурском парламенте заявили четыре человека.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», место в Законодательном собрании Амурской области освободилось после того, как Олег Имамеев перешел на пост первого заместителя мэра Благовещенска.

Дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Амурской области продут 22 декабря. В голосовании примут участие избиратели Благовещенска на округе № 9 («Благовещенск-Пограничный»).

По данным избирательной комиссии Амурской области, выдвинуты четыре претендента. Это Татьяна Ракутина, представляющая областное отделение КПРФ; Андрей Домашенкин («Единая Россия»); Дмитрий Волобуев (ЛДПР) и Николай Дёма («Справедливая Россия»).

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#выборы #заксобрание

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Комментарии
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  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    Весело лдпрасты прокатили Фефелова и вытащили какого-то ноунейма. Аплодирую стоя местному депутату.

  • Oldlord

    Oldlord
    56 минут назад

    Хоспадя...

    Четыре человека кандидата, а выбрать некого! (

  • Anatolyi28loyaer

    Anatolyi28loyaer
    54 минуты назад

    зря в политику полез

  • Myxira

    Myxira
    4 минуты назад

    Саймон

    Весело лдпрасты прокатили Фефелова



    Он еще не все ролики посмотрел и политэкономию в полном объеме освоил. Светлое партийное будущее впереди. После вахты.

  • Подольский

    Подольский
    3 минуты назад

    да вы голосуйте за ЕР-не отвлекайтесь

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