На одно место в амурском заксобрании претендуют четыре кандидата

В Амурской области завершилось выдвижение кандидатов на должность депутата законодательного собрания. О своем желании претендовать на место в амурском парламенте заявили четыре человека.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», место в Законодательном собрании Амурской области освободилось после того, как Олег Имамеев перешел на пост первого заместителя мэра Благовещенска.

Дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Амурской области продут 22 декабря. В голосовании примут участие избиратели Благовещенска на округе № 9 («Благовещенск-Пограничный»).

По данным избирательной комиссии Амурской области, выдвинуты четыре претендента. Это Татьяна Ракутина, представляющая областное отделение КПРФ; Андрей Домашенкин («Единая Россия»); Дмитрий Волобуев (ЛДПР) и Николай Дёма («Справедливая Россия»).