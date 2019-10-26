Амурчан просят соблюдать осторожность при движении в условиях гололедицы

Согласно прогнозу Амурского центра гидрометеорологической службы, в субботу, 26 октября, ночью и утром ожидается гололедица и снежный накат. МЧС просит автомобилистов и пешеходов быть особенно осторожными.

По данным регионального управления ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах города зарегистрировано 30 ДТП с материальным ущербом. По области в двух дорожно-транспортных происшествиях пострадали люди.

Для того чтобы не стать участником аварии, водителям необходимо быть особенно осторожными. Главный совет – снизить скорость и интенсивность разгонов и торможений. Следует быть особенно аккуратным при нажатии на педаль тормоза в гололед. При управлении автомобилем, оснащенным системой ABC, компьютер сообщит, что следует разблокировать колеса, если при движении по льду произошла их блокировка. Однако не следует возлагать большие надежды на электронику – лучше справляться своими силами.

Нажим на педаль должен происходить прерывисто, тогда и автомобилем можно управлять уверенно. Если профессионал, управляя машиной, тормозит прерывисто, этого можно и не заметить. Работать педалью тормоза следует быстро, на грани блокировки колес, но не нужно чрезмерно увлекаться этим приемом. Некоторые водители, которые уже имеют стаж управления автомобилем, отключают систему блокировки колес в гололедицу. Делать этого все-таки не следует, так как можно и ошибиться при торможении.

В гололед принято применять торможение двигателем, не выключая зажигание и передачу. Это следует делать таким образом: сперва сбросить подачу топлива, не выключая сцепления, затем выжать сцепление и включить низшую передачу, а потом снова включить сцепление.

Двигатель увеличит обороты и скорость автомобиля будет постепенно уменьшаться. При этом можно плавно нажать на педаль тормоза. Такое общее торможение довольно удобно, отмечают специалисты.

При управлении полноприводным автомобилем торможение обеими способами дает почти одинаковые результаты. Только если тормозить на льду обеими способами одновременно, то скорость автомобиля не особо снизится. Большинство водителей при торможении на льду все-таки отдают предпочтение торможению двигателем.

Маневрировать на льду возможно, но очень аккуратно, не совершая резких движений. Всякое резкое маневрирование, особенно вне наезженной колеи на дороге, грозит тем, что машину может начать крутить. Возникнет аварийная ситуация, которая в условиях городского движения нередко приводит к серьезным ДТП. Правило гласит, что на дороге, покрытой наледью, расстояние между автомобилями должно соответствовать скорости автомобиля, умноженной на два. Поэтому особенно важно соблюдать дистанцию.

Возле остановок общественного транспорта и перед светофорами от частых торможений образуются наледи. В связи с чем в таких местах водители должны быть особенно осторожными.

Пешеходам также нужно быть внимательнее. Нельзя торопиться и держать руки в карманах. Пожилым людям лучше брать с собой трость с резиновой набойкой. Лучше ходить подальше от зданий, на крышах которых могут образоваться сосульки. Особое внимание следует уделить обуви: она должна быть на устойчивой и не скользкой подошве. «Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. Сгруппируйтесь, чтобы исключить падение навзничь, в момент касания земли перекатитесь, чтобы смягчить силу удара», – советуют спасатели.

«Если вы чувствуете, что падение неизбежно, присядьте и наклонитесь в сторону, так как это делают хоккеисты. Неудачное падение на спину чревато травмой позвоночника, а на вытянутые вперед руки – переломом плеча или запястья, поэтому постарайтесь сгруппироваться: прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи, напрячь мускулы», – рекомендуют специалисты по безопасности.