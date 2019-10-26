Снегопад в Благовещенске обновил рекорд 1986 года

При этом снежный покров от 25 октября вряд ли сохранится до зимы. В регионе ожидается несколько дней с положительными дневными температурами, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

«В пятницу, 25 октября, зима сделала серьезную заявку на вступление в законные права: проходящий циклон большую часть области накрыл снегом. На юге области у образовавшегося снежного покрова немного шансов долежать до настоящей зимы, снег в октябре и даже начале ноября чаще всего бывает временным, – впереди еще несколько дней с положительными дневными температурами», – сообщается в инстаграм-аккаунте Amurpogoda.

На севере снег закрепился и рассчитывать, что он растает, не приходится. «Ведь и климатические сроки для постоянного снежного покрова в этих местах – третья декада октября», – отмечают синоптики.

Больше всего осадков за прошедшие сутки досталось центральным районам Амурской области: в Свободном, Сергеевке, Мазанове за сутки выпало 20–25 миллиметров, что сравнимо с нормой месяца. В других местах отметили от 7 до 14 миллиметров осадков. В Благовещенске за сутки 25 октября в виде дождя и, в основном, мокрого снега, выпало 17,5 миллиметра, что составляет две трети нормы октября. Это наибольшее количество осадков на эту дату. 33 года назад, в 1986 году, 25 октября отмечены осадки в размере 17,4 миллиметра, то есть на одну десятую миллиметра меньше. Таким образом, 2019 год обновил рекорд.