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26октября
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сегодня, 11:21 0

Следователи раскрыли личность солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Следователи раскрыли личность солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
Фото: tass.ru

Военный следственный отдел Следственного комитета РФ (СКР) по Дровянинскому гарнизону (Забайкальский край) возбудил уголовное дело против Рамиля Шамсутдинова. Как сообщало ИА «Амур.инфо», солдат-срочник из войсковой части 54160 расстрелял двоих офицеров и шестерых рядовых.

Рамиля Шамсутдинова обвиняют в убийстве двух и более лиц. По данным «Интерфакса», осведомленный источник сообщил агентству, что солдата, расстрелявшего своих сослуживцев, отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Источник также рассказал, что Шамсутдинову 20 лет, он был призван в июле 2019 года одним из военкоматов Тюменской области.

Воинская часть в поселке Горный. Фото: Андрей Козлов

Ранее военные прокуроры вылетели в Забайкалье для проведения проверки в воинской части. «На месте будут выяснены обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению этого особо тяжкого преступления. Также будет проверена организация несения караульной службы», – сообщили «Интерфаксу» в Главной военной прокуратуре.

Военнослужащий, открывший огонь, задержан. Пострадавшие доставлены в военный госпиталь, их жизни ничего не угрожает. «По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», – заявили в военном ведомстве.

На место происшествия вылетела комиссия Минобороны России во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Андреем Картаполовым, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщает российское военное ведомство.

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#военные #происшествия

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