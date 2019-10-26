Следователи раскрыли личность солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Рамиля Шамсутдинова обвиняют в убийстве двух и более лиц. По данным «Интерфакса», осведомленный источник сообщил агентству, что солдата, расстрелявшего своих сослуживцев, отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Источник также рассказал, что Шамсутдинову 20 лет, он был призван в июле 2019 года одним из военкоматов Тюменской области.

Воинская часть в поселке Горный. Фото: Андрей Козлов

Ранее военные прокуроры вылетели в Забайкалье для проведения проверки в воинской части. «На месте будут выяснены обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению этого особо тяжкого преступления. Также будет проверена организация несения караульной службы», – сообщили «Интерфаксу» в Главной военной прокуратуре.

Военнослужащий, открывший огонь, задержан. Пострадавшие доставлены в военный госпиталь, их жизни ничего не угрожает. «По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», – заявили в военном ведомстве.

На место происшествия вылетела комиссия Минобороны России во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Андреем Картаполовым, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщает российское военное ведомство.