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26октября
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В Тынде пылал балкон в девятиэтажке

В Тынде пылал балкон в девятиэтажке
Фото: instagram.com

В Тынде загорелся балкон в девятиэтажном жилом доме. Пожар на третьем этаже произошел в пятницу, 25 октября. Пожарным удалось не допустить распространения огня в квартиру.

Как сообщают в местном инстаграм-паблике, пожар произошел в доме № 8 на улице Спортивной. Через четыре минуты после вызова на место происшествия примчались пожарные. За семь минут они справились с огнем, не допустив его распространения на квартиру. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Обстоятельства устанавливаются.

Вечером загорелся частный дом в Свободном. Огнеборцы прибыли через семь минут после сообщения. К тому моменту здание горело открытым пламенем. 10 минут потребовалось огнеборцам, чтобы справиться с огнем. При пожаре были повреждены дом и веранда, уничтожена кровля. К счастью, ни погибших, ни пострадавших нет. Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

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#пожары #Тында

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