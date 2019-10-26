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26октября
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сегодня, 10:41 2

В Приморье жители успели спасти ребенка от насильника

В Приморье жители успели спасти ребенка от насильника
Фото: primamedia.ru

В городе Артем Приморского края местная жительница сообщила в полицию об исчезновении восьмилетней дочери. Незамедлительно были организованы поиски ребенка. В результате с поличным был задержан 30-летний местный житель, который, обнажившись, удерживал девочку возле гаражей.

Это произошло вечером 24 октября. Как сообщает ИА PrimaMedia, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, запрошен характеризующий подозреваемого материал. Следователи проверят подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям. С потерпевшей девочкой работают психологи.

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#Дальний Восток #дети #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    5 минут назад

    "... ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних...". Не так давно обсуждалась тема о возвращении смертной казни в отношении подобных. В очередной раз убеждаюсь, "горбатого могила исправит". И делать не "химическую кастрацию", а физическую. Тупыми бараньими ножницами и повыше, по самые уши.

  • inoy

    inoy
    2 минуты назад

    мне кажется чем жестче тем поучительнее, публичная казнь!!!

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