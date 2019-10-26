В Приморье жители успели спасти ребенка от насильника

В городе Артем Приморского края местная жительница сообщила в полицию об исчезновении восьмилетней дочери. Незамедлительно были организованы поиски ребенка. В результате с поличным был задержан 30-летний местный житель, который, обнажившись, удерживал девочку возле гаражей.

Это произошло вечером 24 октября. Как сообщает ИА PrimaMedia, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, запрошен характеризующий подозреваемого материал. Следователи проверят подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям. С потерпевшей девочкой работают психологи.