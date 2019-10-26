Семь лет за один удар ножом получила 20-летняя жительница Белогорска

Семь лет в колонии общего режима проведет 20-летняя жительница Белогорска. В марте текущего года она нанесла смертельное ножевое ранение 37-летней знакомой, матери двоих детей. Трагедией закончились женские разборки, градус накала страстей в которых поднял алкоголь.

Что произошло на самом деле 22 марта, установил суд. Олеся с мужем – на тот момент они не были официально расписаны, брак был узаконен спустя девять дней после вынесения приговора, сообщает «ТВС-Медиа» – приехали в гости к другу Сергею, проживающему в доме по переулку Зейский. Накрыли стол, выпивали. Через некоторое время в дверь позвонили – в гости к Сергею приехали две женщины. Олесе они не были знакомы.

Впятером они сидели недолго. Девушка с мужчиной поехали забирать у родственников его детей. А когда вернулись, увидели, что Сергей продолжает выпивать с гостьями, и, судя по всему, те не собирались уходить.

«Она (Екатерина) приехала для того, чтобы переспать с другом моего мужа, – оправдывалась позже Олеся. – Это было изначально понятно, и друг нам так сказал. Мы не дали ему опуститься до этого уровня, не хотели, чтобы он опозорился и упал в грязь лицом перед женой. Жена у него хорошая, есть дети. И мы попросили их уйти».

Словесная перепалка между женщинами переросла в потасовку. Олеся утверждала, что погибшая оскорбляла не только ее, но и детей, ставших свидетелями происходящего. И что, уходя, ударила мужа кулаком в лицо. Стерпеть такое она не смогла, выбежала следом в подъезд и набросилась на обидчицу. Муж поспешил разнять их, завел ее назад в квартиру. А гостьи, наконец, уехали. Примерно через час Олеся с супругом и детьми решили ехать домой. Правда, с собой они прихватили и друга Сергея, который по приезде лег спать. И что произошло дальше, не видел и не слышал.

Как оказалось, конфликт себя не исчерпал. Обиженные женщины направились в гости к сестре Екатерины, где продолжили выпивать, обсуждая произошедшее. А потом решили позвонить Сергею. Но его трубку взяла Олеся. Претензии и обвинения закончились тем, что Олеся предложила Екатерине приехать к ней домой и разобраться лично. И назвала адрес.

Женщина не заставила себя ждать. Вместе с сестрой и подругой Екатерина на такси приехала к дому, где проживала Олеся. Подъезжая, позвонила ей и сказала выходить на улицу «для разговора». На часах была половина десятого вечера.

Олеся, понимая, что прямой конфликт неизбежен, прихватила с собой нож. И, положив его в карман куртки, вместе с мужем вышла на улицу, где стала ждать «гостий». Когда те подъехали и вышли из такси, практически сразу же началась драка. Продолжалась она недолго – Олеся вытащила нож и ударила им в ногу Екатерины.

Женщина упала на землю перед подъездом. Кровь брызнула фонтаном. Муж Олеси затолкнул ее в подъезд и кинулся к раненой, взял на руки. «Катя, не умирай!» – услышали его слова свидетели конфликта. Минут через 15 приехала скорая помощь, затем полиция. Врачи оказали Екатерине первую медицинскую помощь, однако она умерла в машине. Согласно заключению медэксперта, женщине было нанесено «одиночное колото-резаное ранение передней поверхности левого бедра с повреждением левой бедренной артерии». Подобная рана и стала причиной ее смерти спустя небольшой промежуток времени.

Приговор федеральный судья Белогорского горсуда Денис Суханов огласил 18 июля. До этого времени Олеся находилась под подпиской о невыезде. Несмотря на то, что сторона защиты настаивала на том, что подсудимая использовала нож в качестве защиты, у суда было другое мнение. Виновность 20-летней девушки в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подтверждало то, что она взяла нож до приезда погибшей, положила его себе в карман и вышла с ним на улицу. А значит, была готова его использовать, что и сделала в ходе драки.

Суд квалифицировал действия обвиняемой по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 20-летнюю девушку суд приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, были удовлетворены исковые требования о взыскании с нее затрат на похороны и компенсации материального вреда в пользу потерпевшей стороны – сестры убитой. Осужденная обязана выплатить ей более 113 тысяч рублей.

С приговором Олеся не согласилась, посчитав слишком суровым. Однако на прошлой неделе судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда, рассмотрев материалы уголовного дела, признала приговор законным и обоснованным, а назначенное наказание справедливым.

Приговор суда вступил в законную силу.