В ночную смену для очистки Благовещенска от снега вышли 14 спецмашин (видео)

Как сообщает администрация Благовещенска, проводилась уборка от снега прилотковой части и обочин дорог, механизированное заметание дорожного полотна по улицам 50-летия Октября, Ленина, Островского, Нагорной, Театральной, Чайковского и другим.

Также уборочная техника работала на автобусных остановках, заездных карманах, парковках и тротуарах по Калинина, Мухина, Комсомольской, Богдана Хмельницкого, Шевченко и Пионерской. Для борьбы с наледью дорожники высыпали 80 тонн противогололедного материала.

Очистку от снега и наледи на расстоянии 15 метров от различных учреждений, организаций, точек питания, торговли и так далее обеспечивают правообладатели этих объектов. Во дворах многоквартирных домов порядок должны наводить управляющие компании.

Согласно прогнозу синоптиков Амурского гидрометцентра, на дорогах сохраняется гололедица. Администрация города призывает владельцев машин быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал до соседних автомобилей, а также не выезжать на дорогу на летней резине.