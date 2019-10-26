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26октября
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сегодня, 09:20 1

На автовокзале Благовещенске человек упал под колесо автобуса (видео)

На автовокзале Благовещенске человек упал под колесо автобуса (видео)
Фото: instagram.com

На автовокзале Благовещенска мужчина попал под колесо рейсового автобуса. В соцсетях опубликовали видеозапись инцидента.

Как сообщает инстаграм-паблик kriminal.blg, молодой человек попал под рейсовый автобус «Благовещенск – Райчихинск». Это произошло в пятницу, 25 октября, около 18 часов. «Очевидцы сообщают, что мужчина был пьян и, что удивительно, особо не пострадал», – говорится в подписи к видео. На кадрах видно, как пешеход падает и оказывается под задним правым колесом автобуса.

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У нас появилось видео, как молодой человек оказался под рейсовым автобусом Благовещенск — Райчихинск, которое произошло сегодня в 18 часов. Очевидцы сообщают, что мужчина был нетрезв и что удивительно особо не пострадал. Видео от подписчиков ☠️ ____________________________________ Надоел негатив — тебе в @best.blg ———————————————— Стали очевидцем — присылайте нам в директ, либо Telegram/WhatsApp: 8 916 755 05 27

Публикация от Криминал. Благовещенск 🔞 (@kriminal.blg)

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в областном управлении ГИБДД, происшествие случилось в 18:10 по адресу: улица 50-летия Октября, 44, на территории автовокзала. «Водитель автобуса Golden допустил наезд на пешехода 1990 года рождения. Мужчина травмирован и доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», – сообщили в ведомстве.

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#ДТП

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    а если бы у водителя музычка погромче была?? две секунды и ливер бы выпустил.....

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