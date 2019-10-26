На автовокзале Благовещенске человек упал под колесо автобуса (видео)

На автовокзале Благовещенска мужчина попал под колесо рейсового автобуса. В соцсетях опубликовали видеозапись инцидента.

Как сообщает инстаграм-паблик kriminal.blg, молодой человек попал под рейсовый автобус «Благовещенск – Райчихинск». Это произошло в пятницу, 25 октября, около 18 часов. «Очевидцы сообщают, что мужчина был пьян и, что удивительно, особо не пострадал», – говорится в подписи к видео. На кадрах видно, как пешеход падает и оказывается под задним правым колесом автобуса.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в областном управлении ГИБДД, происшествие случилось в 18:10 по адресу: улица 50-летия Октября, 44, на территории автовокзала. «Водитель автобуса Golden допустил наезд на пешехода 1990 года рождения. Мужчина травмирован и доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», – сообщили в ведомстве.