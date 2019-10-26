СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства военным 8 человек

Следователи установили, что стрельбу открыл рядовой Рамиль Шамсутдинов. «Шамсутдинов в 18 часов 15 минут расстрелял военнослужащих войсковой части 54160, из которых 2 офицера и 6 сослуживцев погибли, еще 2 находятся в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении СК РФ.

В Минобороны РФ назвали предварительную причину случившегося.

«По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», – сообщили ТАСС в министерстве обороны.