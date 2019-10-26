Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

Власти подготовили финальную модель реформы накопительной пенсии в России. Новая система будет носить название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Она предполагает добровольное подключение граждан и гарантии сделанных накоплений.

Власти подготовили финальный проект реформы накопительной пенсии, который призван модернизировать замороженные с 2014 года пенсионные накопления, сообщили РБК два источника, близкие к разработчикам документа. Он будет размещен для публичного обсуждения в ближайшее время, заверили они.

Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года. Изначальный проект – система индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая предполагала, что россиян «автоматически подпишут» на отчисления взносов с зарплат для будущей пенсии, – не был поддержан президентом. Он был переписан под полностью добровольный порядок участия граждан в системе накоплений. Переработанный проект новой пенсионной модели сменил название на «гарантированный пенсионный продукт».

Каким будет механизм подключения граждан?

Основная цель переименованного еще раз в гарантированный пенсионный план проекта осталась неизменной, говорят источники РБК, – предоставить гражданам возможность за счет личных взносов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) копить на будущую пенсию. Размер отчислений может быть абсолютно любым, участник новой пенсионной системы сможет устанавливать его самостоятельно, подчеркнули собеседники РБК. Он также может неограниченное количество раз приостанавливать уплату взносов, но не более чем на пять лет в общей сложности.

Главным спорным вопросом, тормозившим запуск новой пенсионной системы, был механизм подключения граждан к новой пенсионной системе. Минфин и ЦБ предлагали механизм автоподписки или авторегистрации, предполагающий, что россияне автоматически начинают отчислять взносы с зарплат в НПФ. Юридически механизм включения в систему должен был базироваться на статье 158 ГК РФ, согласно которой «молчание признается выражением воли». Однако вариант подключения «по умолчанию» вызывал принципиальные возражения социального блока правительства. Президент поддержал эту позицию и потребовал сделать пенсионную систему полностью добровольной.

Для того, чтобы стать участником ГПП и начать отчислять взносы с зарплаты на будущую пенсию, по данным источников РБК, будет два способа:

любой гражданин сможет самостоятельно подать заявление о желании подключиться к системе через портал госуслуг; работник может предоставить письменное согласие на участие в системе работодателю, и тот уже подает заявление пенсионному оператору ГПП за своего сотрудника.

В заявлении должны быть указано ФИО, СНИЛС, выбранный гражданином НПФ и желаемый размер взноса. Пенсионный договор об участии в ГПП будет считаться заключенным только после того, как гражданин фактически начал осуществлять взносы. При этом с даты уплаты первого взноса и до истечения шести месяцев вводится период охлаждения: гражданин может отказаться от участия в системе ГПП и забрать все уже перечисленные деньги, сообщили знакомые с проектом источники.

Срок выплаты пенсий

Сейчас проект ГПП предполагает, что выплата накопленных средств в пенсионной системе будет осуществляться в течение 15 лет после наступления пенсионного возраста. Однако этот пункт остается дискуссионным, отмечают источники РБК. Среди рассматриваемых вариантов — выплачивать пенсии в течение срока, равного периоду дожития, который ежегодно рассчитывает Минтруд для выплаты накопительной пенсии. При этом, если гражданин отчислял взносы в течение 30 лет, он сможет начать получать выплату ГПП, не дожидаясь наступления пенсионного возраста. Пенсионные выплаты по ГПП ежегодно будут подлежать индексации на уровень инфляции за предыдущий год.

Зачем нужен пенсионный оператор?

Пенсионным оператором ГПП станет центральный депозитарий – Национальный расчетный депозитарий, он будет администрировать взносы граждан и вести реестр участников ГПП. Кроме того, он будет источником «золотой записи», то есть в случае возникновения споров между НПФ и работником или же работодателем та информация, которая есть у пенсионного оператора, является финальной.

Работодатель в системе ГПП, по замыслу разработчиков, будет удерживать и перечислять пенсионные взносы по указанию гражданина.







Граждане смогут перевести все имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) в ГПП. Разработчики проекта предполагают, что большинство граждан захотят воспользоваться этим правом, но это не будет никак предписано законом, подчеркнули собеседники РБК.







Какие предусмотрены налоговые льготы для граждан и бизнеса?







Пенсионные взносы граждан по системе ГПП будут освобождены от НДФЛ только в пределах 6%, сообщили собеседники РБК. Для работодателей предусмотрены стимулирующие льготы за софинансирование взносов работников на будущую пенсию в новой системе в виде повышающего коэффициента по налогу на прибыль. Размер коэффициента в первые шесть лет со дня подключения работника к отчислению взносов равен 0,03, а в последующие годы — 0,06. По оценкам Минфина, выпадающие доходы бюджетной системы от налоговых льгот, предусмотренных ГПП, не будут превышает 10 млрд руб. ежегодно, знают собеседники РБК.







Система ГПП предполагает возможность досрочной выплаты в случае тяжелой жизненной ситуации: заболевания, которое относится правительством к социально значимым. Кроме того, все накопленные, но неизрасходованные средства в ГПП будет подлежать наследованию. Средства ГПП наследуются на общих основаниях, кроме случаев смерти участника после назначения пожизненной негосударственной пенсии.

Какие будут гарантии сохранности накоплений?

НПФ обязан не реже чем раз в пять лет отражать, то есть фиксировать, размер средств накопленных пенсионных резервов на пенсионном счете участника ГПП. Размер суммы каждой фиксации должен быть не меньше предыдущей. НПФ за счет собственных средств восполняет сумму убытка от размещения средств пенсионных резервов на дату фиксации. Таким образом, участнику ГПП гарантируется безубыточность накоплений.

На пенсионные средства участников ГПП распространятся система гарантирования прав застрахованных лиц в ОПС, то есть государство обязуется застраховать накопления в новой пенсионной системе. Если в результате несостоятельности у НПФ отзывается лицензия, гарантия Агентства по страхованию вкладов будет покрывать всю сумму поступивших от гражданина взносов за время участия в системе ГПП, заверили собеседники РБК.

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